4 Şubat Dünya Kanser Günü’ne “Kadın Sağlığı, Mamografi ve Kemik Yoğunluğu Görüntüleme Merkezi”nde dikkat çekiliyor

4 Şubat Dünya Kanser Günü’ne Ataşehir’de “Kadın Sağlığı, Mamografi ve Kemik Yoğunluğu Görüntüleme Merkezi” aracılığıyla dikkat çekiliyor. Merkezde bugüne kadar toplam 10 bin hasta muayene edildi.

Ataşehir’de 4 Şubat Kanser Günü’ne “Kadın Sağlığı, Mamografi ve Kemik Yoğunluğu Görüntüleme Merkezi”nde dikkat çekildi. Ataşehir Belediyesi tarafından 3 buçuk yıl önce hizmete açılan merkezde dünyada en çok görülen kanser türlerinden meme kanseri ve rahim ağzı kanseri için erken teşhis ve tanı çalışması yapılıyor. Merkezde çağımızın en büyük sağlık sorunu olan kanser hastalığında, erken teşhis ve tanı sayesinde kadınların kanser ilerlemeden tedavi olunmaları sağlanıyor. İçerenköy Mahallesi’nde bulunan merkezde, son teknoloji cihazlarla ve ücretsiz olarak hizmet veriliyor. Merkezde gerekli kayıt işlemlerinin ardından önce muayene ve gerekliyse ilgili tetkikler yapılıyor. Tetkikler sonucunda yapılan değerlendirmeye göre hasta tam donanımlı hastanelere yönlendirilebiliyor.

3 buçuk yıldır hizmet veren merkezde bugüne kadar toplam 10 bin hasta muayene edildi. Mamografi ve ultrason çekimleri sonucunda 498 hastada şüpheli bulgu tespit edilerek ileri tetkik için kurumlara yönlendirildi. 2 binden fazla hastaya HPV-DNA testi yapıldı ve bu hastaların 190’ı HPV pozitif olduğu tespit edilince onlar da ilgili mercilere yönlendirildi. Ayrıca Ataşehir Belediyesi’nin ilçe genelinde yaptığı kanser anketinde de; 423 bin nüfuslu ilçede kanser vakası görülenlerin oranı yüzde 23.49 olarak görüldü.

"Erken tanı kapsamında bütün hastalarımızı tarama programına dahil ediyoruz"

Gerekli tarama testlerinin yanında en önemli şeyin erken tanı olduğunu dile getiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hasniye Acıoğlu, “Merkezimizde kadınlarda en çok görülen kanser türleri olan meme kanseri ve rahim ağzı kanserine yönelik tarama programı uygulamaktayız. Uygun yaş grubu hastalarımızda mamografi ve meme ultrasonu ile meme kanseriyle savaşıyoruz. Rahim ağzı kanserine yönelikte yine Smear Testi ve DNA Tarama Testi yapmaktayız. Kanserle savaşta bunların yanında en önemli faktör erken tanı. Erken tanı kapsamında bütün hastalarımızı tarama programına dahil ediyoruz. Hastalar takibe genelde düzenli devam ediyorlar. Yaklaşık 2 yıldır bu tarama programını yapıyoruz. 30-65 yaş grubu 3 bin kadar Ataşehirli taramaya dahil oldu. 200 hastamızda rahim ağzı öncül lezyonu saptadık. Aynı şey meme kanseri için de geçerli. Yıllık meme muayenelerini, mamografi taramalarını ve meme ultrasonu taramalarını yapıyoruz. Bunda da yıllık rakamımız 5 bin civarında. Yaklaşık 500 hastamızı ilgili merkezlere yönlendirdik" diye konuştu.