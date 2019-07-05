4 suçtan aranan kişi, özel ekip tarafından yakalandı

VAN,(DHA) - VAN'da, 4 suçtan hakkında değişik mahkemelerce verilmiş 7 yakalama kararı bulunan F.D., jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi Açıkağıl Mahallesi'nde oturan, 'kasten adam öldürme' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' gibi suçlardan hakkında değişik mahkemelerce verilmiş 7 yakalama kararı bulunan F.D. için çalışma başlattı. F.D.'nin bulunması için Başkale Jandarma Komutanlığı ekiplerince özel ekip kuruldu. Özel ekibin çalışmaları sonucunda F.D.'nin oturduğu adres tespit edildi. Bugün sabah saatlerinde, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda F.D., evinde yakalanarak gözaltına alındı. F.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

