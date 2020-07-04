4 Temmuz: ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamaları bu sene çok farklı olacak

ABD'de her sene 4 Temmuz'da kutlanan Bağımsızlık Günü geçit töreni ve etkinlikleri bu sene koronavirüs sebebiyle yapılmayacak.

Milyonlarca Amerikalı için, 1776'da Britanya'dan bağımsızlığını kutladıkları 4 Temmuz bir gelenek. Birçok insan her sene tekrarlanan aktiviteler ve kutlamaları bekliyor.

Ancak bu sene kutlamalar çok daha farklı olacak.

1) Geçit törenleri iptal edildi

ABD genelinde birçok şehirde düzenlenen geçit törenleri, koronavirüsün yayılmasını engellemek için iptal edildi. Başkent Washington DC'de yapılan ve en büyük ilgiyi çeken Ulusal Bağımsızlık Günü Geçit Töreni de, beklentilere rağmen bu yıl yapılmayacak.

Organizatörler, "Covid-19 bulaşma oranları, töreni güven için yapacak kadar düşmedi" açıklaması yaptı.

Bazı şehirlerde ise düşük profilli olsa da tören yapılacak.

Örneğin Ohio eyaletindeki az nüfuslu Montgomery şehrinde, motorcular, kaldırımda hareketsiz duracak olan bando takımının önünden geçecek.

2) Gizli havai fişekler

Birçok Amerikalı için havai fişek ile Bağımsızlık Günü adeta eş anlamlı.

Bu sebeple bazı şehirlerde havai fişek gösterisini tamamen kaldırmak yerine, kalabalıkların gösteriyi izlemek için toplanmasını engelleyecek şekilde yapmanın yolları bulundu.