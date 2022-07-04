Popüler şans oyunlarından biri olan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları araştırılmaya başlandı. Çekiliş, başlangıç saatinden dakikalar sonra sonlanıyor. Peki 4 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek. Çekiliş sonuçlarını,'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.
Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.
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