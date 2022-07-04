Popüler şans oyunlarından biri olan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları araştırılmaya başlandı. Çekiliş, başlangıç saatinden dakikalar sonra sonlanıyor. Peki 4 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek. Çekiliş sonuçlarını,'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



