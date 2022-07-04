4 TEMMUZ HAVA DURUMU! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 4 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

4 Temmuz 2022 Pazartesi gününün hava durumu tahmin raporu ile Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre; 4 Temmuz Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde yağış görülecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu...

4 TEMMUZ 2022 HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun,Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 28°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 27°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 26°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Az bulutlu

ÇORUM °C, 24°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleriden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.



