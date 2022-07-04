4 TEMMUZ HAVA DURUMU! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 4 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

4 Temmuz 2022 Pazartesi gününün hava durumu tahmin raporu ile Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre; 4 Temmuz Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde yağış görülecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun,Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 28°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 27°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 26°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Az bulutlu
ÇORUM °C, 24°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleriden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
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