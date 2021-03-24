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  4. 4 ton uyuşturucu işte böyle bulundu

4 ton uyuşturucu işte böyle bulundu

24.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de bulunan bir limana yanaşan gemiye düzenlenen operasyonda, 119 şeker çuvalı içerisinde 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli’de bulunan bir limana yanaşan gemiye düzenlenen operasyonda, 119 şeker çuvalı içerisinde 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyon anının görüntüleri ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla uyuşturucu tacirlerine önemli bir darbe vuruldu. Edinilen bilgilere göre, İzmit Körfezi’nden Kocaeli’de bulunan bir limana yanaşacak olan gemide yüklü miktarda esrar taşındığı istihbaratına ulaşan Narkotik timleri harekete geçti. Ekipler tarafından takibe alınan geminin limana yanaşmasının ardından operasyon düzenlendi. Limanın gümrük dağıtım alanlarında narkotik köpekleri ile yapılan aramalar sırasında, köpeklerin tepkilerini yoğunlaştırdığı bir konteyner açıldı. Konteyner içerisinde inşaat molozlarının konulduğu çuvalların olduğu görüldü. Konteyner içerisinde detaylı bir arama yapan ekipler, üzerince Arapça yazıların bulunduğu 119 çuval dolusu 3 ton 860 kilo esrar ve 99 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyon anı polis kamerasında
Operasyon ile ilgili soruşturma sürerken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü operasyon anının polis kamerasına yansıyan görüntülerini paylaştı. Görüntülerde narkotik köpeğinin konteyner içerisindeki uyuşturucu maddeyi tespit ettiği ve konteynere giren ekiplerin esrar ve hapları ele geçirdiği görülüyor.

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