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  4. 4 ton uyuşturucu, polisi bile şok etti

4 ton uyuşturucu, polisi bile şok etti

23.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de bulunan bir limana yanaşan gemiye düzenlenen operasyonda, 119 şeker çuvalı içerisinde 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla uyuşturucu tacirlerine önemli bir darbe vuruldu.

Kocaeli’de bulunan bir limana yanaşan gemiye düzenlenen operasyonda, 119 şeker çuvalı içerisinde 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla uyuşturucu tacirlerine önemli bir darbe vuruldu. Edinilen bilgilere göre, İzmit Körfezi’nden Kocaeli’de bulunan bir limana yanaşacak olan gemide yüklü miktarda esrar taşındığı istihbaratına ulaşan Narkotik timleri harekete geçti. Ekipler tarafından takibe alınan geminin limana yanaşmasının ardından operasyon düzenlendi. Limanın gümrük dağıtım alanlarında narkotik köpekleri ile yapılan aramalar sırasında, köpeklerin tepkilerini yoğunlaştırdığı bir konteyner açıldı.

119 çuval dolusu esrar ele geçirildi
Açılan konteyner içerisinde inşaat molozlarının konulduğu çuvalların olduğu görüldü. Konteyner içerisinde detaylı bir arama yapan ekipler, üzerince Arapça yazıların bulunduğu 119 çuval dolusu 3 ton 860 kilo esrar ve 99 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Ayrıca yapılan aramalarda ekipler, esrar dolu çuvalların arasına narkotik köpeklerini yanıltmak için nane dolu çuvalların da yerleştirildiğini tespit etti. Çuvallardan çıkartılan esrar paketlerinde ise Arapça yazıların olduğu görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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