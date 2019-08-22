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4 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2019 16:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya, Filipinler, Irak ve Mali büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya, Filipinler, Irak ve Mali büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabul de Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.45’te Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabul de Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Iqbal ve büyükelçilik mensupları, güven mektubunun takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan, saat 15.15’te Filipinler Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez’i kabul etti. Büyükelçi Hernandez, Erdoğan’a güven mektubunu takdim etti. Daha sonra Hernandez ve büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Büyükelçisi Hassan H.A. Janabi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 15.45’te kabul etti. Büyükelçi Janabi, Erdoğan’a güven mektubu sundu ve ardından hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.
Erdoğan, son olarak saat 16.15’te Mali Büyükelçisi Mohamed Aly AG İbrahim’i kabul etti. Büyükelçi İbrahim, Erdoğan’a güven mektubunu takdim etti. Güven mektubunun sunulmasının ardından Büyükelçi İbrahim ve büyükelçilik mensupları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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