4. Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu sona erdi

Adana'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Heykel Sempozyumu sona erdi.

Adana Büyükşehir Belediyesince, Çukurova, Anadolu ve Mersin üniversiteleri iş birliğinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu'nun kapanış kokteyli Galleria otopark alanında yapıldı.

Etkinlikte, 11 ülkeden 15 heykeltıraşın, mermer ve metal malzemelerden yaptığı serbest temalı eserleri sergilendi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, burada yaptığı konuşmada, sanatçıların eserleriyle kente önemli katkı sağladığını söyledi.

Kültür ve sanatın insanların ruhunu incelttiğini kaydeden Sözlü, şöyle konuştu:

"Kültür ve sanatla iç içe geçerek şehrimizin çıtasını yükseltmek istiyoruz. Ben sanatçıları çılgın insanlar olarak görüyorum. Büyük emek sarf ediyorlar. Adana'da bir eser bir imza bırakmak onlara yetiyor. Sanatçıların çılgın tarafı olmasa zaten bunu başaramazlar. Onların çılgınlıkları iyi ki var. Emeklerinden, Adana'ya katkılarından dolayı sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."