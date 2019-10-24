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4. Uluslararası Aksaray Sempozyumu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 14:10 | Son Güncelleme

Vali Ali Mantı: - "Şehirlerin hafızası, orada yetişmiş insanlardır. O şehre dair bir şeyler söylemiş ve söyleyecek insanlardır. O hafızadan ileride bir kimlik, o kimlikten de ileride bir tarih oluşuyor"

Aksaray'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Aksaray Sempozyumu başladı.

Aksaray Valisi Ali Mantı, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında, kentin tanıtımına katkı sağlayan her türlü etkinliği desteklediklerini söyledi.

İnsanlar gibi şehirlerin de tarihi, kimliği ve hafızası olduğunu belirten Mantı, şöyle devam etti:

"Şehirlerin hafızası, orada yetişmiş insanlardır. O şehre dair bir şeyler söylemiş ve söyleyecek insanlardır. O hafızadan ileride bir kimlik, o kimlikten de ileride bir tarih oluşuyor. Ümit ediyorum ki buraya konuşmacı olarak katılanlar çok güzel bilgiler verecek. Bunlardan ilhamla şehirlerimizin kimliğini öğrenerek, ülkemizin kimliğini de öğrenmiş oluyoruz."

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin de sempozyumun, şehrin tüm değerlerinin bilimsel bir disiplin içerisinde incelenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Göreve geldiklerinde üniversitenin şehrin her taşına ilgi göstermesi ve odaklanması gerektiğini anlattıklarını dile getiren Şahin, "Buradan çıkan bilgileri kitap haline dönüştürüyoruz. 8'inci senemiz bittiğinde akademik ortamda tartışılan bilgilerden bir ansiklopedi oluşturmak istiyoruz. Bunun içerisinde Aksaray'ın her şeyi olsun istedik. Aksaray'ın dağını, taşını, oyasını, çemberini, vadisini, turizmini, sanatını, siyasetini, dününü, bugününü ve yarınını çalışalım istedik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Muhammet Sarı başkanlığında sempozyumun ilk oturumu yapıldı.

Valilik, Aksaray Belediyesi ve ASÜ iş birliğinde, 59 bilim insanının katılımıyla düzenlenen sempozyum, 3 gün sürecek.

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ASÜ Rektörü Prof. Dr. yusuf Şahin Uluslararası Aksaray Sempozyumu Vali Ali Mantı

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