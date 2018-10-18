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4. Uluslararası Ankara Kukla Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 23:09 | Son Güncelleme

Festivalde Tayvanlı tiyatro grubu "Flying Group Theatre", "Yaşam" isimli oyunu sahneledi

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ankara Kukla Festivali'nde Tayvanlı tiyatro grubu tarafından "Yaşam" isimli oyun sahnelendi.

Tayvan'dan gelen "Flying Group Theatre", Tiyatro Tempo sahnesinde oyun sergiledi.

Grubun sahnelediği "Yaşam" isimli oyunun yazarı Jung-shih Chou, festival vesilesiyle ilk kez Ankara'da bulunmaktan grup olarak çok mutlu olduklarını belirtti.

İlk kez 2011'de sahnelenen eserin Tayvan ve Fransa'nın ortak ürünü olduğunu dile getiren Chou, oyunun Japonya ve İspanya'dan davet aldığını vurguladı.

Performans öncesi konuşan Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Tai-Hsiang Cheng, oyunu izlemek için gelenlere teşekkür etti.

Cheng, Tayvan'dan Ankara'ya gelen Flying Group Theatre üyelerine başarılar diledi.

Yaşam oyununu beğenen Türk öğrencileri Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu'na Çince öğrenmeye davet eden Cheng, her yıl Türk öğrencilere Çin ve Tayvan'da eğitim bursu sağladıklarını ifade etti.

Tiyatro Tempo ve Kukla, Karagöz, Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği (KUKSADER) iş birliğiyle düzenlenen festival, 21 Ekim'e kadar Ankaralı sanatseverler için açık olacak.

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kukla oyunu Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Tai-Hsiang Che Tayvan yaşam

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