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  4. "4. Uluslararası Balkan Müzik Festivali" yarın başlıyor

"4. Uluslararası Balkan Müzik Festivali" yarın başlıyor

06.10.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"4. Uluslararası Balkan Müzik Festivali" yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Balkan Müzik Festivali" yarın Edirne'de başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Belediyesi, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesinin destek verdiği festival, Trakya’daki sosyo-kültürel yapının tanıtımını sağlayarak bölgenin kültürel ve tarihi değerlerini duyurmayı amaçlıyor.

Etkinliğin ilk gününde, tarihi Edirne Büyük Sinagogu'nda Muammer Ketencoğlu ve orkestrası "Balkan Yolculuğu" konserinde sanatseverlerle buluşacak.

Balkan müziğinin sevilen seslerinden Suzan Kardeş, "ÇalCazz" adını verdiği yeni akustik sahne projesini ilk kez festivalde sunacak. Suzan Kardeş ve grubu hem Balkan temalı besteleri hem de herkesin sevdiği Trakya ve Balkan ezgilerini etnik-caz formunda yorumlamak üzere 8 Ekim’de Edirne Büyük Sinagogu’nda sahne alacak.

Trakya Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Klasik Müzik Günleri 8-9 Ekim'de gerçekleştirilecek. Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Ahmet Hamdi Zafer öncülüğünde, Trakya Üniversitesi Konservatuvarı hocalarının Ustalık Sınıfı Çalıştayı ile Trakya Ensemble Konseri de festival izleyicisinin beğenisine sunulacak

Festival, etnik müzik, caz ve klasik müziği sıra dışı bir üslupla harmanlayan Bulgar sanatçı Thedossi Spassov'un, şef Sela Can Dökmeci yönetimindeki Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası ile vereceği konserle sona erecek. Spassov, 10 Ekim'de Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde sahne alacak.

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