4. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de ev sahipliği yapan KBÜ'ye teşekkür etti, bakanlığının KARDEMİR ve Karabük'te yapılan çalışmalardan heyecan duyduğunu ve her zaman destek verdiklerini, KARDEMİR'in Türk sanayisinde özel bir yeri olduğunu söyledi.

"17 Nisan'da Türkiye'nin lojistik haritasını Ulaştırma Bakanlığı ile beraber yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda da Türkiye'deki liman, demir yolu ve kara yolu ağını sanayiyle birlikte nasıl geliştirilmesi gerektiği konusunda bir lojistik stratejik çalışması devam ediyor. Devam eden lojistik çalışmamızın bir parçası da KARDEMİR ve bu bölgedeki sanayilerle limanın nasıl bağlanacağı. Zonguldak'ın, ERDEMİR'in bağlanış şekli. Bu bölgenin demir ve çelik endüstrisinin merkezi haline gelmesini sağlayacak bir altyapıyı koordine etmeye çalışıyoruz. Onun için de bizim sizlerden gelecek talep yoğunluğunu bilmemiz ve o talebe göre de oraları planlamamız lazım. Orası şu anda bir endüstri bölgesi oluyor. Endüstri bölge statüsü özel bir statü ve araziler 49 yıllığına bedelsiz tahsis yapılıyor. Böyle bir dönemi geçireceğiz orada."

Filyos Liman Projesi'ne değinen Büyükdede, "Bu limanın devriyeye alınmasıyla KARDEMİR'in girdi maliyetlerinin önemli ölçüde düşeceğini ve rekabet gücünün artacağının idraki içindeyiz ancak bu açıdan Filyos Limanı'nın süresi içerisinde bitirilmesine özel bir önem atfediyoruz." dedi.

- "Türkiye'ye net döviz girişi konusunda büyük avantajlar sağlayacak"

KARDEMİR özel endüstri bölgesi başvurusunu değerlendirdiklerinin altını çizen Büyükdede, "KARDEMİR'in son yıllarda raylarla birlikte diğer sanayi kuruluşlarının da ihtiyaç duyduğu kaliteli filmaşin konusunda elde ettiği başarıyı önümüzdeki aylarda demir yolu tekeri ve aks üretimi ile taçlandıracağını biliyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Söz konusu ürünler sadece KARDEMİR'e değil Türk ekonomisine ve yüksek katma değerli ürün üretme ve bu ürünlerin Türkiye'ye net döviz girişi konusunda büyük avantajlar sağlayacak şekilde ihraç etme imkanı vereceğini de değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- 2002 yılından sonra KARDEMİR'in üretimde büyük artış

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan da üretim hedeflerinin 2021 yılının başında 3,5 milyon ton olduğunu bildirdi.

Soykan, 2002 yılından sonra KARDEMİR'in üretimde büyük artış gerçekleştirdiğinin altını çizerek, "2018'de dünyada 1 milyar 800 milyon ton çelik üretildi. Türkiye 37,5 milyon tona çıktı. KARDEMİR ise 2,4 milyon tona geldi, aslında KARDEMİR 2002'den sonra Türkiye'nin ve dünyanın üretimi artışından daha fazla bir artış yaptı. Bu yıl ise inşallah ilk defa 2,5 milyon tonun üzerine çıkacağız, hedefimiz bu. 3 aylık veriler de bize bunu gösteriyor ama yetmez, nihai hedefimiz bu yıl temelini attığımız bazı yatırımlarla beraber gelecek yılın sonunda veya 2021 yılının başında 3,5 milyon tona çıkmak ve böylece dünyadaki 2 milyon ton ve üstü ölçekte KARDEMİR global rol almış olacak." dedi.