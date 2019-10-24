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4. Uluslararası Enerji ve Mühendislik Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 13:00 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen kongreye yurt içi ve dışından 500'ü aşkın akademisyen katılıyor - Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür: - "Türkiye sanayileşmesini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirirken en büyük açığı maalesef enerjidir. Enerjiyi dışarıdan ithal etmek zorundayız. Yeni enerji kaynaklarına ihtiyacımız var"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Enerji ve Mühendislik Kongresi, yurt içi ve dışından 500'ü aşkın akademisyenin katılımıyla başladı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre Merkezindeki açılışta, Gaziantep'in dinamik, enerjisi çok yüksek bir şehir olduğunu belirterek, gastronominin, sanayinin başkenti olan gazi şehrin, son dönemde özellikle üniversitelerinde düzenlenen kongreler sayesinde kongre şehri olma yolunda da ilerlediğini söyledi.

Türkiye'nin, dünyanın enerji merkezlerinin tam ortasında bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Gür, şunları kaydetti:

"Önemli olan, doğal süreçte enerji üretebilmek. Bu konuda Türkiye çok zengin. Rüzgarımız, güneşimiz, suyumuz var. Bununla ilgili tesislerimiz var ama yeterli kapasitede değiller. Türkiye sanayileşmesini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirirken en büyük açığı maalesef enerjidir. Enerjiyi dışarıdan ithal etmek zorundayız. Yeni enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Nükleer enerji çok önemli bu anlamda. ABD'nin, Çin'in, Finlandiya'nın çok sayıda nükleer santralleri var. Biz burada kurmak istediğimizde kıyamet koparan bazı örgütler, neden onlar için hiç ses çıkarmıyorlar. Mesele çevre değil, Türkiye'nin enerji açığını kapatmasına engel olmaktır. Bir an önce en mükemmel şekilde korunaklı olarak bir kaç tane daha nükleer enerji santrali kurmamız gerekiyor. Bizim Türkiye'de kuracağımız 10 tane nükleer santral, enerji açığımızı kapatıyor."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de zamanın tanıkları olarak Türkiye'nin ve Gaziantep'in gelişmesi için herkesin üzerine görevler düştüğünü belirtti.

Sürekli değişim içinde olan dünyada ekonomik kalkınmanın, enerji politikalarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Şahin, "Ekonomik kalkınma, enerji kalkınması anlamına geliyor. Bu meselenin çok stratejik olduğunun bilinmesi gerekiyor. Büyük bir yarış var. Ülkeler, şehirler, toplumlar, sektörler yarışıyor. Bu acımasız rekabetin içerisinde donanımlı ve dirençli olarak at başı gitmemiz gerekiyor. Bilgi güçtür, iktidar yapar. En büyük açığımız teknoloji açığımız. En büyük gücümüz yetişmiş insan gücümüz." diye konuştu.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise dünyadaki savaşların büyük bölümünün enerji kaynakları nedeniyle çıktığını, enerji olmayan yerde kavga olmadığını söyledi.

Petrol bulunan bölgelerin insanlarının "tembel" olduğunu ifade eden Konukoğlu, "Petrol üreten ülkelere bakın, hepsi sanayide ve ilimde geri. Sadece çıkan petrolün parasını bölüşüp yiyorlar. Tıpkı arazisi bol olan şehirler gibi. Gaziantep nasıl sanayileşti? Çünkü ekecek toprağı yoktu. Çıkan petrolü de yok. Herkes ya çalışacak ye okuyacak. Başka yolu da yok." dedi.

Enerji alanında yaptıkları yatırımları anlatan ve tecrübelerini salonu dolduran öğrencilerle paylaşan Konukoğlu, "Bir işin sırrı nedir biliyor musunuz? O işi bilmek değildir, o işi idare etmektir. Bilen adamları, elamanları bulursunuz. Yeter ki siz sevk, idareci olun, o işe inanın." ifadelerini kullandı.

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