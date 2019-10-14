HABER

4. Uluslararası Gastronomi Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 13:10 | Son Güncelleme

SÜ Beyşehir Ali Akkanat Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Yusuf Dursun, "Yılın En İyi Genç Şefi" ve "Modern Dish" kategorilerinde 2 altın madalya kazandı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Yusuf Dursun'un uluslararası gastronomi yarışmasında 2 altın madalya kazandı.

SÜ Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Ohri kentinde Dünya Aşçılar Birliği (WACS) desteğiyle gerçekleştirilen 4. Uluslararası Gastronomi Yarışması'nda Türkiye'nin de yer aldığını vurgulayarak, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü 3. sınıf öğrencisi Dursun'un, bu yarışmada "Yılın En İyi Genç Şefi" ve "Modern Dish" kategorilerinde birinci gelerek 2 altın madalya kazandığını bildirdi.

Dünyanın üç kıtasındaki 25 ülkeden katılımın olduğu yarışmada Dursun'un başarısından memnuniyet duyduğunu aktaran Uyanık, bu başarıda emeğe geçen hocalara ve ekibe teşekkürlerini iletti.

PARTNER Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız... Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...
Türkiye’nin en uzun soluklu kongresi başladıTürkiye’nin en uzun soluklu kongresi başladı
TİM Ekim Ayı Toplantısını Akçakale’de yapacakTİM Ekim Ayı Toplantısını Akçakale’de yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4.Uluslararası Gastronomi Yarışması Ali Akkanat Turizm Fakültesi Beyşehir Dünya Aşçılar Birliği öğrenci Selçuk Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e gidiyor!

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Son dakika! Gri listedeki DHKP/C'li terörist Seval Yaprak yakalandı

Arananlar listesindeki Seval Yaprak yakalandı!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.