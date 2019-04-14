4. Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması

İSTANBUL (AA) - Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.
Fulya Sanat, Süleyman Saba Kültür Merkezinde düzenlenen törende, 5 farklı kategoride 31 genç müzisyene ödül verildi.
AA muhabirine açıklama yapan yarışmanın direktörü, BT Müzik ve Sahne Sanatları Kurucusu Dr. Benal Tanrısever, yarışmanın amacının Türkiye'deki bütün genç yeteneklere ulaşmak, onların yeteneklerini sergileyecekleri bir platform yaratmak olduğunu anlattı.
Tanrısever, "Aslında bu, müzik eğitimini insanların, ailelerin yaşamında, okulların yaşamında daha değerli ve önemli kılmak için yola çıktığımız bir yolculuk. Dolayısıyla müzik eğitimine gönül vermiş herkesi bir ortak platformda toplamak bizim en büyük hedefimiz. " dedi.
Özel kategoride, engelli ve özel eğitim gören yeteneklere de ödül verdiklerini belirten Tanrısever şunları kaydetti:
"Müzik herkes için vardır. Özel çocuklarımız farklı öğrenme ihtiyaçları olan çocuklar bildiğiniz gibi. Müzikle biz engelleri kaldırıyoruz. Ben de bir abla olarak, özel bir kardeşi olan bir abla olarak müziğin onlar için ne kadar değerli olduğunu ve onların hayatında ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Türkiye'nin her yerinde bu kategoride çok ve gerçekten değerli yetenekler var. Biz onları da yine onların büyük cesaretiyle ortaya çıkararak bu yarışmanın bir parçası yapmayı hedefledik."
- "Müzik birey ve toplum üzerinde olumlu sonuçlar yaratacaktır"
Programa Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Teknoloji Genel Müdürlüğü adına katılan uzman öğretmen Hülya Sezen de enstrüman çalma eğitiminin beynin farklı işlev gören bölgelerini geliştirdiğine dikkati çekerek, "Dolayısıyla müzik eğitimi standartları olduğu ve sistematik bir biçimde sunulduğu takdirde birey ve toplum üzerinde olumlu sonuçlar yaratacaktır." ifadelerini kullandı.
Sezen, güzel sanatlar liselerinin sayısının 82'ye ulaştığını ifade ederek, "Çocuklarımızda ve gençlerimizde var olan gizli güçlerin yeteneklerin, kapasitelerin ortaya konması, kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla öğrencilerin kendini gerçekleştirmesine yardım etmek Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretim programlarımızın nihai amacını oluşturmaktadır. Çünkü eğitim süreciyle kazanılan beceriler bireylerin yaşam standartlarının gelişmesine önemli katkılarda bulunur. Öğrencilerin duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkan sağlamak amacıyla düzenlenen genç yetenekler müzik yarışması gibi yarışmaların da öğrencilerimizin sevgi paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştireceğine ve motivasyonlarını arttıracağına inanıyorum." diye konuştu.
- Ödüller
Türkiye'nin her bölgesinden bini aşkın yarışmacının katıldığı yarışmada, "Müzikte Engel Yoktur" sloganıyla farklı zihinsel ve bedensel öğrenim ihtiyaçları olan gençler "Özel Kategori" alanında ödül aldı.
Tekzen Ödülleri A-1 ULUSAL: Hobi amaçlı Piyano Bireysel / Piyano Ensemble kategorisinde, birincilik ödülünü Ela Demirkaya alırken ikincilik ödülünü Alper Gezer ve Yusuf Can Tosuner, üçüncülük ödülünü Ekin Solakhan, Tarık Uyan ve Eren Miser aldı.
Aynı kategoride Elif Ertunç, En Genç Katılımcı ödülünü alırken, Sude Aydın, En Yüksek Halk Beğeni ödülünün sahibi oldu.
Leyla Pamir Ödülleri A-2 ULUSLARARASI: Konservatuar öğrencileri Piyano Bireysel / Piyano Ensemble dalında, Can Saraç birincilik, Dariya Lisova ikincilik, Sezin Ege Kabaklı ve Övün Nil Tuncer de üçüncülük ödülünü aldı. Bu kategoride Bilge Taylan Öztürk En Genç Katılımcı ödülünün sahibi olurken, Oğuz Şirin En Yüksek Halk Beğeni ödülünü kazanan kişi oldu.
Tekzen Ödülleri B1-ULUSAL: Bireysel / Ensemble Klasik Batı Müziği, Geleneksel Türk Müziği Enstrümanları kategorisinde birinciliği Ramazan Baysal, ikinciliği Eren Altuntaş, üçüncülüğü ise Fırat Kesekler ile Fehime Özgü Bilgen aldı. En Genç Katılımcı ödülüne Erser Türkel, En Yüksek Halk Beğeni ödülüne Deren Gökçe sahip oldu.
Leyla Pamir Ödülleri B-2 ULUSLARARASI: Konservatuar öğrencileri Bireysel / Ensemble Klasik Batı Müziği, Geleneksel Halk Müziği Enstrümanları dalında birincilik ödülünün sahibi İlke Işı Tuncer oldu. İkincilik ödülünü Eren Karamuk, üçüncülük ödülünü Ekin Dila Demirtaş'ın aldığı kategoride; En Genç Katılımcı ödülü Hasan Minalay'ın, En Yüksek Halk Beğeni ödülü Hasan Uğur'un oldu.
Dr. Bahri Tanrısever ve Müzeyyen Tanrısever Ödülü C. ÖZEL KATEGORİ Bireysel / Ensemble alanında birincilik Ceren Altun'un oldu. İkincilik ödülünü Mehmet Değirmenci alırken, üçüncülük ödülünün sahipleri Sercan Berk Vardar ile Kemal Deniz Yıldırım oldu. Bu kategoride En Genç Katılımcı ödülünün sahibi Furkan Bayrakçı, En Yüksek Halk Beğeni ödülünün sahibi ise Mert Özer oldu.
Katılımcılara ödülleri verildikten sonra toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması ilk kez 2015'de Benal Tanrısever tarafından, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) iş birliği ve Profesör Gürer Aykal ve Avrupa Birliği Gençlik Müzik Yarışmaları Birliği desteğiyle gerçekleştirildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum