4. Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması

İSTANBUL (AA) - Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Fulya Sanat, Süleyman Saba Kültür Merkezinde düzenlenen törende, 5 farklı kategoride 31 genç müzisyene ödül verildi.

AA muhabirine açıklama yapan yarışmanın direktörü, BT Müzik ve Sahne Sanatları Kurucusu Dr. Benal Tanrısever, yarışmanın amacının Türkiye'deki bütün genç yeteneklere ulaşmak, onların yeteneklerini sergileyecekleri bir platform yaratmak olduğunu anlattı.

Tanrısever, "Aslında bu, müzik eğitimini insanların, ailelerin yaşamında, okulların yaşamında daha değerli ve önemli kılmak için yola çıktığımız bir yolculuk. Dolayısıyla müzik eğitimine gönül vermiş herkesi bir ortak platformda toplamak bizim en büyük hedefimiz. " dedi.

Özel kategoride, engelli ve özel eğitim gören yeteneklere de ödül verdiklerini belirten Tanrısever şunları kaydetti:

"Müzik herkes için vardır. Özel çocuklarımız farklı öğrenme ihtiyaçları olan çocuklar bildiğiniz gibi. Müzikle biz engelleri kaldırıyoruz. Ben de bir abla olarak, özel bir kardeşi olan bir abla olarak müziğin onlar için ne kadar değerli olduğunu ve onların hayatında ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Türkiye'nin her yerinde bu kategoride çok ve gerçekten değerli yetenekler var. Biz onları da yine onların büyük cesaretiyle ortaya çıkararak bu yarışmanın bir parçası yapmayı hedefledik."