Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Türkiye'nin enerji köprüsü olabilme stratejisinin uluslararası prestijini ve gücünü artırma açısından önemli olduğunu söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde Polis Akademisi Başkanlığı Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (UTGAM) tarafından organize edilen "Akdeniz'de devlet ve düzen" temasıyla gerçekleştirilen 4. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Akdeniz'in medeniyet tarihinin özü niteliğini taşıdığını belirtti.

Akdeniz'in, sahip bulunduğu jeopolitik önem sayesinde her dönemde uluslararası politikanın en önemli merkezlerinden birisi olduğuna işaret eden Çolak, bölgenin dünyanın en verimli topraklarını içinde barındırdığını, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Avrupa arasındaki en ideal geçiş noktası olduğunu kaydetti.

Akdeniz'in dünya tarihine yön veren birçok medeniyete de ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Çolak, "Akdeniz küresel boyutta her alanda etki yaratmış ve yaratmaya devam etmektedir. Günümüzde de uluslararası politikayı şekillendiren önemli gelişmelerin merkezinde yer alıyor. Günümüzdeki 3 ana gelişme Akdeniz'i genelde uluslararası siyasetin yerelde de Türkiye'nin ana gündem konusu haline getirdi. Birincisi, Akdeniz gittikçe artan oranda güneyden kuzeye, doğudan batıya kitlesel göçlerin merkezi haline geldi." şeklinde konuştu.