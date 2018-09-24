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"4. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler" çalıştayı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 18:19 | Son Güncelleme

İSTANBUL Tasarım Merkezi, Ensar Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Haliç Kongre Merkezi'nde "4.

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Tasarım Merkezi, Ensar Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Haliç Kongre Merkezi'nde "4. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı" düzenleniyor. Bugün başlayan çalıştayın alt başlığı ise "Ahşap ve Çinide Geometrik Desenler" olarak belirlenirken, çalıştayın koordinatörlüğünü alanında dünyada sayılı uzmanlarından biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Miroslaw Majewski yapıyor.
Mimarlık-Şehircilik, Grafik Tasarım, Özgün Hat tasarımı, Takı tasarımı, Resim, Fotoğraf, Sinema, Klasik Türk Görsel Sanatları gibi çeşitli bölümlerde; tasarımın tarihten sanata, felsefeden sinemaya kadar birçok farklı alanla olan yakın temasını göz önünde bulundurarak oluşturulmuş zengin içeriklerle eğitim programlarına devam eden, İstanbul Tasarım Merkezi' ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "4. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı" düzenleniyor. Çalıştay kapsamında katılımcılara alanında uzman kişiler tarafından teorik ve uygulamalı dersler verilirken, ABD, İngiltere, Polonya, Özbekistan, İran'dan ve Türkiye'den toplam 15 uzman seminer ve atölyeler için çalıştaya davet edildi.
Çalıştayın ilk günü, Prof. Dr. Selçuk Mülayim'in "Türk geleneksel sanatı üzerine" adlı dersiyle başladı. Şahin'in ardından Prof. Dr. Miroslav Majewski, Asiye Kafalıer Dönmez, Ameet Hindocha, Dr. Hamidreza Kazempour ile Dr. Moones Rahmandoust katılımcılarla bir araya geldi. 29 Eylül'e kadar devam edecek çalıştay İslam Sanatına ilgi duyan meraklılarını bekliyor.

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