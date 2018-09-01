"4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" başladı

İSTANBUL (AA) - Basın Yayın Birliği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" kitapseverlerle buluştu. Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu fuar, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı. "Yeni Bir Dünya Keşfet" sloganıyla gerçekleştirilen fuarın açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, son dönemde Türkiye'ye Arap dünyasından göç edenlere dikkati çekerek, "Türkiye'de ciddi bir Arap varlığı oluşmuştur. Bunun yanı sıra Türkiye'de eskiden beri yani Cumhuriyetin kurulmasından itibaren oluşan sınırlar içerisinde de yaşayan bir Arap nüfus var. Zaman zaman turistik ziyaretlerle 10 milyonu bulabilecek bir sayı." dedi. Aktay, Türkiye'de yaşayan Arap nüfusunun ticari ve turistik taleplerin yanında kültürel ihtiyaçları olduğunun da altını çizerek, "Bu insanlar kendi düşüncelerini burada üretip, burada yaymak ve geliştirmek gibi bir talep ve isteğe de sahip oluyor. Bunu Arap ve İslam dünyasında en iyi karşılayacakları yer, Türkiye. Çünkü Türkiye, İslam dünyasının en demokratik, fikir ve vicdan özgürlüğünün en fazla olduğu, her tür düşüncenin rahatlıkla savunulabildiği bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Yasin Aktay, İstanbul'da faaliyet gösteren ve Arap dünyasına yönelik kitap yayımlayan 27 yayınevi olduğunu kaydederek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Kendi ülkelerinde büyük ihtimalle rahatlıkla yapamayacakları yayınları Türkiye'de yapabilmekteler. Bu Türkiye'yi Arap düşünce dünyasının merkezi haline getirmekte. Özgürlüğün olduğu yer, merkez oluyor. Her çeşit üretimin, gelişmenin ve kalkınmanın merkezi oluyor. Bu tür yerler sadece kitap satılan ve halka sunulan yerler değil. Aynı zamanda düşüncelerin sentezlendiği, yazarların, okurun ve düşüncenin genel olarak buluştuğu yerler." Türkçe kitapların Arapça'ya tercüme edilmesine ilişkin bir hareketliliğin de fuarda gözlemlenebileceğini vurgulayan Aktay, kendisinin iki kitabının da Arapça'ya çevrilerek basıldığının aktardı. Aktay, bu tür fuarların kültürler arası köprü vazifesi gördüğünü sözlerine ekledi. - Fuara, 15 ülkeden 200'den fazla yayıncı katıldı Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek de fuarın 6 bin metrekareye yakın alanda 15 ülkeden 200'ün üzerinde yayıncıyı ağırladığına dikkati çekerek, program kapsamında 9 gün boyunca 70'ten fazla yazar buluşması, etkinlik ve konferans düzenleneceğini aktardı.