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"4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 21:19 | Son Güncelleme

Fuar Koordinatörü Muhammed Ağırakça: - "9 gündür burada 207 yayıncıyla birlikteydik. Bugüne kadar 60 bine yakın ziyaretçi geldi. Beklediğimizin üzerinde ziyaretçi sayısı oldu" - "Bazı stantlara baktığımızda, bütün kitaplarını satmışlar. Hiçbir kitabı geri götürmeyecekler. Burada toplu anlaşmalar imzalamışlar. Bu bize mutluluk verdi" - "Mustafa Kutlu'nun kitaplarının Arapçasını bugüne kadar göremiyorduk. İnşallah bir yıl içerisinde Mustafa Kutlu'yu, Peyami Safa'yı göreceğiz raflarda. Bu bizim için büyük bir heyecan unsuru"

İSTANBUL (AA) - Basın Yayın Birliği tarafından düzenlenen "4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" sona erdi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Fuar Koordinatörü Muhammed Ağırakça, fuarın büyük bir heyecanla başladığını belirterek, "9 gündür burada 207 yayıncıyla birlikteydik. Bugüne kadar 60 bine yakın ziyaretçi geldi. Beklediğimizin üzerinde ziyaretçi sayısı oldu." dedi.

Ağırakça, özellikle Türkiye'de yaşayan Arap topluluklarının bunu kendi fuarları olarak görmelerini arzu ettiklerini, bunun karşılığını da gördüklerini söyledi.

Okulların kapalı olması dolayısıyla üniversite öğrencilerinin sayısının az olduğuna dikkati çeken Ağırakça, şunları kaydetti:

"Belki okul sezonunda olsaydı üniversite öğrencileri de daha çok ilgi gösterecekti. Üniversitelere yönelik kitap satan yayıncıların bu konuda bir anlamda sitemlerini duyduk ama genel olarak özellikle Türk nüfustan da Arapça'ya ilgi duyan kesim fuarda yer aldı. İstanbul'da Arapça okuyan, Arapça ile ilgili çalışma yapan insanlar da geldi. En çok ilgimizi çeken nokta, çocuklara yönelik kitap alımıydı. Çünkü İstanbul'daki kitapçılara baktığımızda Arapça ile ilgili, dini literatürde kitaplarını yayınlıyor ve okuyucular buna kolay ulaşıyordu ama çocuk kitapları bir sorundu. Bu anlamda İstanbul'da yaşayan Arap aileler çocuk kitaplarına daha çok rağbet etti. Çocuk kitapçılarının yüzünün güldüğünü söyleyebiliriz."

Fuar Koordinatörü Ağırakça, son iki günde çeşitli kitabevlerinin toptan kitap alışverişi için fuara geldiğinin altını çizerek, "Anlaşmalar imzalandı. Bazı stantlara baktığımızda, bütün kitaplarını satmışlar. Hiçbir kitabı geri götürmeyecekler. Burada toplu anlaşmalar imzalamışlar. Bu bize mutluluk verdi. İstanbul'daki büyük kitabevleriyle anlaşmalar yapılmış." ifadelerini kullandı.

Muhammed Ağırakça, fuarın sadece sıcak kitap satışından ibaret olmadığını söyleyerek, bir ilişki ağı kurmayı, toplu anlaşmalar imzalamayı ve senenin geri kalan kısmında bu işi sürdürülebilir hale getirebilmeyi amaçladıklarını anlattı.

- Fuarda yayıncılar arasında telif anlaşmaları imzalandı

Etkinlik sırasında çeşitli tercüme anlaşmalarının ön görüşmelerinin de yapıldığını kaydeden Ağırakça, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki büyük yayınevlerimizin Arapça haklarının sunumu için onlara çeşitli kataloglar da sunduk. Çok beğendiler kitapları. Özellikle Türk edebiyatının önde gelen isimleri var bizde. Mustafa Kutlu'nun kitaplarının Arapçasını bugüne kadar göremiyorduk. İnşallah bir yıl içerisinde Mustafa Kutlu'yu, Peyami Safa'yı göreceğiz raflarda. Bu bizim için büyük bir heyecan unsuru. Yani bir edebiyatçımızın, Türkçe bir eserini Arapça görebilmek. İnşallah önümüzdeki fuarlarda bunlar raflarda daha çok yerini alacak. Birkaç tane Arap yayıncı var. Özellikle bizden talepte bulundu. 'Türk yazar getirin. Türk yazarları listemize katmak istiyoruz. Çünkü hep İngilizce'den çeviriyoruz.' dediler. Yavaş yavaş böyle bir akımın başladığını hissediyoruz. Bunun meyvelerini sanırım 10 yıl sonra yeriz. Uzun bir süreç. Takip, destek ve tanıtım istiyor."

Ağırakça, Arap dünyasının önde gelen isimlerinin de katılımıyla imza törenleri, panel ve konferanslardan oluşan 70 kadar etkinlik yaptıklarını ve her etkinliğinin büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

Türkiye'de yaşayan Arapların genel anlamda "mülteci" olarak görüldüğüne işaret eden Ağırakça, "Mülteci demek, sadece yemek ve barınma ihtiyacı olan insanlar değil. Onların da bir kültür dünyası var. Kendilerine ve çocuklarına yönelik hayalleri var. Bu hayallerin de başlangıç noktası, kitap. Buna olan ilgilerini gördük. Yeni bir gelecek, bir hayat kurmak istiyorlar. Belki bir kısmı bu hayatı Türkiye'de kurmak istiyor. Ama bir şekilde kendi kültürleri ve dilleriyle bir bağları var. Bunu biz bu fuar sayesinde kurduk. Bu köprüyü, bu bağlantıyı sağladık. Bundan dolayı da çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammed Ağırakça, global iletişim ortağı olarak fuara destek veren AA'ya da çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda her gün 45 gönüllü öğrenci tercüman olarak görev yaptı.

Mısır'dan 62, Türkiye'den 39, Lübnan'dan 36 ve Ürdün'den 23 yayınevinin de içinde bulunduğu fuara 15 ülke katılım gösterdi.

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