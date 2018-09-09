İSTANBUL (AA) - Basın Yayın Birliği tarafından düzenlenen "4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" sona erdi. Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Fuar Koordinatörü Muhammed Ağırakça, fuarın büyük bir heyecanla başladığını belirterek, "9 gündür burada 207 yayıncıyla birlikteydik. Bugüne kadar 60 bine yakın ziyaretçi geldi. Beklediğimizin üzerinde ziyaretçi sayısı oldu." dedi. Ağırakça, özellikle Türkiye'de yaşayan Arap topluluklarının bunu kendi fuarları olarak görmelerini arzu ettiklerini, bunun karşılığını da gördüklerini söyledi. Okulların kapalı olması dolayısıyla üniversite öğrencilerinin sayısının az olduğuna dikkati çeken Ağırakça, şunları kaydetti: "Belki okul sezonunda olsaydı üniversite öğrencileri de daha çok ilgi gösterecekti. Üniversitelere yönelik kitap satan yayıncıların bu konuda bir anlamda sitemlerini duyduk ama genel olarak özellikle Türk nüfustan da Arapça'ya ilgi duyan kesim fuarda yer aldı. İstanbul'da Arapça okuyan, Arapça ile ilgili çalışma yapan insanlar da geldi. En çok ilgimizi çeken nokta, çocuklara yönelik kitap alımıydı. Çünkü İstanbul'daki kitapçılara baktığımızda Arapça ile ilgili, dini literatürde kitaplarını yayınlıyor ve okuyucular buna kolay ulaşıyordu ama çocuk kitapları bir sorundu. Bu anlamda İstanbul'da yaşayan Arap aileler çocuk kitaplarına daha çok rağbet etti. Çocuk kitapçılarının yüzünün güldüğünü söyleyebiliriz."

Fuar Koordinatörü Ağırakça, son iki günde çeşitli kitabevlerinin toptan kitap alışverişi için fuara geldiğinin altını çizerek, "Anlaşmalar imzalandı. Bazı stantlara baktığımızda, bütün kitaplarını satmışlar. Hiçbir kitabı geri götürmeyecekler. Burada toplu anlaşmalar imzalamışlar. Bu bize mutluluk verdi. İstanbul'daki büyük kitabevleriyle anlaşmalar yapılmış." ifadelerini kullandı. Muhammed Ağırakça, fuarın sadece sıcak kitap satışından ibaret olmadığını söyleyerek, bir ilişki ağı kurmayı, toplu anlaşmalar imzalamayı ve senenin geri kalan kısmında bu işi sürdürülebilir hale getirebilmeyi amaçladıklarını anlattı. - Fuarda yayıncılar arasında telif anlaşmaları imzalandı Etkinlik sırasında çeşitli tercüme anlaşmalarının ön görüşmelerinin de yapıldığını kaydeden Ağırakça, şöyle devam etti: "Türkiye'deki büyük yayınevlerimizin Arapça haklarının sunumu için onlara çeşitli kataloglar da sunduk. Çok beğendiler kitapları. Özellikle Türk edebiyatının önde gelen isimleri var bizde. Mustafa Kutlu'nun kitaplarının Arapçasını bugüne kadar göremiyorduk. İnşallah bir yıl içerisinde Mustafa Kutlu'yu, Peyami Safa'yı göreceğiz raflarda. Bu bizim için büyük bir heyecan unsuru. Yani bir edebiyatçımızın, Türkçe bir eserini Arapça görebilmek. İnşallah önümüzdeki fuarlarda bunlar raflarda daha çok yerini alacak. Birkaç tane Arap yayıncı var. Özellikle bizden talepte bulundu. 'Türk yazar getirin. Türk yazarları listemize katmak istiyoruz. Çünkü hep İngilizce'den çeviriyoruz.' dediler. Yavaş yavaş böyle bir akımın başladığını hissediyoruz. Bunun meyvelerini sanırım 10 yıl sonra yeriz. Uzun bir süreç. Takip, destek ve tanıtım istiyor."