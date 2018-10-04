Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkanı Emin Şimdi,180 yıllık teşkilatın hep ağaca baktığını belirterek, "Hep yukarı baktık, hiç aşağı inmedik. Geleneksel bir yapımız var. Ne zaman ki aşağı baktık, müthiş bir potansiyelimiz olduğunu ve bunu kaçırmamamız gerektiğini gördük." dedi.

Şimdi, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Orman Fakültesi tarafından Mimar Sinan Yerleşkesi'nde düzenlenen "4. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu"nda, 15 yıldır Türkiye'de müthiş şeyler olduğunu söyledi.

Orman Genel Müdürlüğünün köklü bir yapısı olduğunu bildiren Şimdi, "Biz, 180 yıllık bir teşkilatız ama hep ağaca baktık. Hep yukarı baktık, hiç aşağı inmedik. Geleneksel bir yapımız var. Ne zaman aşağı baktık ki müthiş bir potansiyelimiz olduğunu ve bunu kaçırmamamız gerektiğini gördük." diye konuştu.

Şimdi, sağlık ve tamamlayıcı tıp sektöründe artık doğal ürünlere yönelmenin söz konusu olduğuna dikkati çekerek, "Belli bir dönem kimyasal ve sentetik ilaçlar hayatımıza çok girdi, girdirdiler. Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde, tıbbi ve aromatik bitkileri kullanıyorlar. Bizim sülüğü, hacamatı bize anlatıyorlar. Bizim geçmişte atalarımızın, dedelerimizin kullandığı, yaptığı bitkilerden elde ettiği 'kocakarı' dediğimiz ilaçlarımızı, hacamatı, sülüğü bize anlattılar." diye konuştu.