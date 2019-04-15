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"4. Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 14:49 | Son Güncelleme

KADEM Gençlik Komisyonu tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı, 25-26-27 Nisan tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - KADEM Gençlik Komisyonu, bu yıl 4. Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı 25-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

KADEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 25-26-27 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek çalıştaya, 18-25 yaş arası yerli ve yabancı üniversite öğrencileri katılacak.

KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Gençlik Komisyonu Başkanı Ebru Aracı, yönetim kurulu üyeleri ile farklı ülkelerden gelen 110 öğrencinin katılacağı çalıştayın açılış konuşmalarını Gümrükçüoğlu ile Bayraktar yapacak.

Programda, 10 farklı konunun tartışılacağı masaların temsilcileri çalıştay sonunda kısa birer sunum yaparak çalıştay sonuç raporlarını açıklayacak.

Katılımcı gençler üç gün boyunca çalıştayda, "Yoksulluğa Son", "Sağlıklı Bireyler", "Nitelikli Eğitim", "Toplumsal Cinsiyet Adaleti" "Temiz Enerji", "Ekonomik Büyüme", "Yenilikçilik ve Altyapı", "Şehir ve Yaşam Alanları", "İklim Eylemi", "Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar" olmak üzere 10 başlık altında çözüm önerileri sunacak.

Çalıştaya katılan farklı sosyal, ekonomik, kültürel ve etnik kimliğe sahip genç katılımcılar, düşüncelerini özgürce dile getirme imkanı bulurken, ortak bir konuyu tartışarak çözüm geliştirme becerilerini de geliştirmiş olacak.

Gençler arası iş birliğinin artırılarak aktif ve dinamik olarak bir araya gelmelerini sağlayan çalıştay, dünyanın her yerine dokunacak evrensel çözüm önerileri geliştirerek durum tespitleri yapmalarına da olanak sağlayacak.

Türk, yabancı uyruklu ve mülteci 18-25 yaş aralığındaki gençlerin de katılımıyla gerçekleşecek çalıştayda, katılımcı ülkelerdeki gençlerin ve kadınların dünya üzerinde sürdürülebilirlikle ilgili aldıkları rollerin niteliği ve bu rollerin geliştirilmesinde ülkelerin hangi noktalarda olduklarının belirlenmesi amaçlanıyor.

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