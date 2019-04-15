"4. Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı"

Katılımcı gençler üç gün boyunca çalıştayda, "Yoksulluğa Son", "Sağlıklı Bireyler", "Nitelikli Eğitim", "Toplumsal Cinsiyet Adaleti" "Temiz Enerji", "Ekonomik Büyüme", "Yenilikçilik ve Altyapı", "Şehir ve Yaşam Alanları", "İklim Eylemi", "Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar" olmak üzere 10 başlık altında çözüm önerileri sunacak.

KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Gençlik Komisyonu Başkanı Ebru Aracı, yönetim kurulu üyeleri ile farklı ülkelerden gelen 110 öğrencinin katılacağı çalıştayın açılış konuşmalarını Gümrükçüoğlu ile Bayraktar yapacak.

KADEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 25-26-27 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek çalıştaya, 18-25 yaş arası yerli ve yabancı üniversite öğrencileri katılacak.

Çalıştaya katılan farklı sosyal, ekonomik, kültürel ve etnik kimliğe sahip genç katılımcılar, düşüncelerini özgürce dile getirme imkanı bulurken, ortak bir konuyu tartışarak çözüm geliştirme becerilerini de geliştirmiş olacak.

Gençler arası iş birliğinin artırılarak aktif ve dinamik olarak bir araya gelmelerini sağlayan çalıştay, dünyanın her yerine dokunacak evrensel çözüm önerileri geliştirerek durum tespitleri yapmalarına da olanak sağlayacak.

Türk, yabancı uyruklu ve mülteci 18-25 yaş aralığındaki gençlerin de katılımıyla gerçekleşecek çalıştayda, katılımcı ülkelerdeki gençlerin ve kadınların dünya üzerinde sürdürülebilirlikle ilgili aldıkları rollerin niteliği ve bu rollerin geliştirilmesinde ülkelerin hangi noktalarda olduklarının belirlenmesi amaçlanıyor.

