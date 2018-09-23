TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde 4. Uluslararası Rodosto Cup Yelken Yarışları düzenlenecek.

Süleymanpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İsveç, Sırbistan, Ukrayna ve Tayland'dan 311 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek yarışlar 27 Eylül'de başlayacak.

4 gün sürecek yelken yarışları, 30 Eylül'de düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

