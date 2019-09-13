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4. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 16:52 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Dil Kurumu, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi iş birliğiyle 11-13 Eylül 2019 tarihlerinde Ahmet Yesevi Üniversitesi ev sahipliğinde 4.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Dil Kurumu, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi iş birliğiyle 11-13 Eylül 2019 tarihlerinde Ahmet Yesevi Üniversitesi ev sahipliğinde 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi gerçekleşti.
Gelecek Vizyonlar Dergisi ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu uhdesindeki Türk Tarih Kurumunun da desteklediği kongrenin açılış töreni Ahmet Yesevi Üniversitesi kültür merkezinde düzenlendi. Törene, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetli katıldı.
Törende konuşan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Anadolu’yu Müslüman Türk yurdu kılan Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli ve Yunus Emre’nin temsil ettiği Anadolu irfanına ruh üfleyen Hoca Ahmet Yesevi’nin makamında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Prof. Dr. Hekimoğlu, bozkırın bağrında bir bilim yuvası açan ve bu üniversiteyi bir dünya üniversitesi hâline getiren başta Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız olmak üzere tüm üniversite yönetimine teşekkürlerini sundu.
Tören sonrası gerçekleştirilen “Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi” başlıklı özel oturumda, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, “Türk Dilinde Söz Varlığı” konulu tebliğ sundu.
9 ülkeden 90 bilim insanının katıldığı IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi’nde, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Ukrayna ve Romanya’dan 50’ye yakın bilim insanı bildiri sundu. Kongre, 13 Eylül Cuma günü gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi.

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