İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda, 4. Uluslararası Su Sporları Festivali'nin tanıtımı için gemi geçişleri saat 19.00'da her iki yönden askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Boğazı'nda Uluslarası İstanbul Su Sporları Festivali Organizasyonunun lansmanı için İstanbul Boğazı Kuruçeşme bölgesinde etkinlikler ve su sporları faaliyetlerinin icrası sebebiyle gemi geçişleri saat 19.00'da her iki yönden askıya alınacaktır."

