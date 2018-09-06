İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda, 4. Uluslararası Su Sporları Festivali'nin tanıtımı için gemi geçişleri saat 19.00'da her iki yönden askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Boğazı'nda Uluslarası İstanbul Su Sporları Festivali Organizasyonunun lansmanı için İstanbul Boğazı Kuruçeşme bölgesinde etkinlikler ve su sporları faaliyetlerinin icrası sebebiyle gemi geçişleri saat 19.00'da her iki yönden askıya alınacaktır."
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