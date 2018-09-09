Ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önderliğinde güzel bir festival düzenlendiğini belirterek, "İstanbul'da gerçekten güzel bir organizasyon yaşanıyor. Sporcular ve vatandaşlarımız, festivale çok ilgi göstermişler. Biz de burada olmaktan dolayı mutluyuz. Su noktasında avantajlı bir ülkeyiz. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu gibi faaliyetleri var gücümüzle destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenen 4. Uluslararası Su Sporları Festivali'ne sporcuların ve vatandaşların gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Vatandaşların festivale gösterdikleri ilginin kendilerini ümitlendirdiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Hem uluslararası başarılar hem de spor kültürünün tabana yayılması noktasında yerel yönetimlerle işbirliği yaparak su sporlarını destekleyeceğiz. Bakanlık olarak farklı projeler geliştireceğiz. Organizasyonda emeği geçen ilgili arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sporculara da başarılar diliyorum." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise ilk kez uluslararası düzeyde yapılan festivale bu sene katılımın yüksek olduğunu kaydederek, "Festivalin gelecekte dünya markası haline gelmesini temenni ediyoruz. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul halkı ve sporculara teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

