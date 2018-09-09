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4. Uluslararası Su Sporları Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 15:13 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, festivali ziyaret etti - Bakan Kasapoğlu: - "Su noktasında avantajlı bir ülkeyiz. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu gibi faaliyetleri var gücümüzle destekleyeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenen 4. Uluslararası Su Sporları Festivali'ne sporcuların ve vatandaşların gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen festivale İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ile ziyarette bulundu.

Organizasyonda su jeti yarışlarının startını veren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ardından flyboard gösterisini izledi. Flyboard gösterisini yapan Doğukan Çelik, Bakan Kasapoğlu'na Türk bayrağı verdi.

Ardından ödül törenine katılan Bakan Kasapoğlu, festivalde su topu turnuvasında şampiyonluğa ulaşan Macaristan Milli Takımı'na madalyalarını ve kupasını takdim etti.

Ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önderliğinde güzel bir festival düzenlendiğini belirterek, "İstanbul'da gerçekten güzel bir organizasyon yaşanıyor. Sporcular ve vatandaşlarımız, festivale çok ilgi göstermişler. Biz de burada olmaktan dolayı mutluyuz. Su noktasında avantajlı bir ülkeyiz. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu gibi faaliyetleri var gücümüzle destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların festivale gösterdikleri ilginin kendilerini ümitlendirdiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Hem uluslararası başarılar hem de spor kültürünün tabana yayılması noktasında yerel yönetimlerle işbirliği yaparak su sporlarını destekleyeceğiz. Bakanlık olarak farklı projeler geliştireceğiz. Organizasyonda emeği geçen ilgili arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sporculara da başarılar diliyorum." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise ilk kez uluslararası düzeyde yapılan festivale bu sene katılımın yüksek olduğunu kaydederek, "Festivalin gelecekte dünya markası haline gelmesini temenni ediyoruz. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul halkı ve sporculara teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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