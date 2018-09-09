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4. Uluslararası Su Sporları Festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 20:35 | Son Güncelleme

Sutopunda birinci olan Macaristan'a şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Su Sporları Festivali, sona erdi.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen ve bu yıl ilk kez uluslararası statü kazanan organizasyon, iki gün sürdü.

Festivalin ikinci gününde organizasyonu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ziyaret etti.

Festivalin ikinci gününde 1500 metre yüzme, kürek, yelken, flyboard, dragon bot yarışları ve sutopu turnuvası yapıldı.

Sutopu turnuvasında ilk maçında Karadağ'a 10-9 mağlup olan, ardından Hırvatistan'la 13-13 berabere kalan Türkiye, bugün üçüncü maçında Macaristan'a 10-5 yenilerek organizasyonu 1 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Organizasyonda Macaristan 7 puanla birinci, Karadağ 6 puanla ikinci, Hırvatistan 2 puanla 3. sırada yer aldı.

Turnuvayı birinci tamamlayan Macaristan'a şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.

Organizasyonu dördüncü sırada bitiren Türkiye'ye madalyalarını ise Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu verdi.

1500 metre yüzme yarışlarında erkeklerde Duygun Yurteri birinci, Mehmet Tevfik Alkan ikinci, Necip Buğra Engin üçüncü, kadınlarda ise Özlem Or birinci, Joy Andrea (ABD) ikinci, Hacer Tıras üçüncü oldu.

Kürek yarışlarında erkeklerde Aras Şahin birinci, Ahmet Çelik ikinci, Musa Güçlü üçüncü, kadınlarda ise Dilek İnayet birinci, Cansu Gül ikinci, Süheyla Kacakça üçüncü sırada yer aldı.

Yelken yarışlarını 420 kategorisinde Erin Şarlak-Oğuz Er birinci, Doğa Demirel-Duru Bayramoğlu ikinci, Kaan Meriç-Ahmet Kuriş üçüncü, pirat kategorisinde Burak Cora-İrfan Papila birinci, Burçin Ahıskal-Alper Algüneş ikinci, Şükrü Sanus-Cem Ayanoğlu üçüncü, finn kategorisinde ise Mehmet Arif Erdem birinci, Ali Türkşen ikinci, Şemsi Sina Demirtaş üçüncü sırada tamamladı.

Flyboard yarışlarını erkeklerde Andrews Taylor Jaf (Kanada) birinci, Fernando Cesar (Arjantin) ikinci, Spinelli Miika Johannes Tourunen (Finlandiya) üçüncü, kadınlarda ise Dinara Abdurakhmanova (Kazakistan) birinci, Valeria Eliseva (Rusya) ikinci, Anastasia Havrilenko (Ukrayna) üçüncü sırada bitirdi.

Dragon bot yarışlarında Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Takımı birinci, Mercedes Dragobus Takımı ikinci, Rüzgar Takımı üçüncü oldu.

Festivalde, vatandaşlar için ekstrem su sporları gösterileri, konserler ve birçok etkinlik düzenlendi.

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