İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Su Sporları Festivali, sona erdi.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen ve bu yıl ilk kez uluslararası statü kazanan organizasyon, iki gün sürdü.

Festivalin ikinci gününde organizasyonu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ziyaret etti.

Festivalin ikinci gününde 1500 metre yüzme, kürek, yelken, flyboard, dragon bot yarışları ve sutopu turnuvası yapıldı.

Sutopu turnuvasında ilk maçında Karadağ'a 10-9 mağlup olan, ardından Hırvatistan'la 13-13 berabere kalan Türkiye, bugün üçüncü maçında Macaristan'a 10-5 yenilerek organizasyonu 1 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Organizasyonda Macaristan 7 puanla birinci, Karadağ 6 puanla ikinci, Hırvatistan 2 puanla 3. sırada yer aldı.

Turnuvayı birinci tamamlayan Macaristan'a şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.