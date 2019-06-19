Ağrı Valisi Süleyman Elban, 4. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilimler Konferansı'na (ICANAS) ilişkin, "Bu konferans, 10'un üzerinde ülkeden gelenler ve 300'den fazla katılımcıyla Antalya'daki konferansları aratmayarak yoğun katılımla yapılan konferans oldu." dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) çok sayıda yerli ve yabancı akademisyenin katılımıyla düzenlenen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Üniversite yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek konferansın açılışında konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, üniversitenin, coğrafi olarak Türkiye'nin doğusunda bulunmasına rağmen bilimsel anlamda beklenenden fazla yükseliş sağladığını söyledi.

Konferansa katılımın yüksek olduğunu, bunun da kendilerini mutlu ettiğini anlatan Vali Elban, "Bu konferans, 10'un üzerinde ülkeden gelenler ve 300'den fazla katılımcıyla Antalya'daki konferansları da aratmayarak yoğun katılımla yapılan konferans oldu. Bu konferansın en önce bilim hayatına, ilimize ve üniversitemize ciddi katkılar sağlamasını temenni ediyorum." diye konuştu.