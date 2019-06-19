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4. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilimler Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 16:51 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Süleyman Elban: - "Bu konferans, 10'un üzerinde ülkeden gelenler ve 300'den fazla katılımcıyla Antalya'daki konferansları aratmayarak yoğun katılımla yapılan konferans oldu" - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut: - "Türkiye'nin 21. yüzyıl için belirlediği vizyon ve hedeflere ulaşmasında, diğer üniversiteler gibi üniversitemiz de önemli rol oynayacaktır"

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 4. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilimler Konferansı'na (ICANAS) ilişkin, "Bu konferans, 10'un üzerinde ülkeden gelenler ve 300'den fazla katılımcıyla Antalya'daki konferansları aratmayarak yoğun katılımla yapılan konferans oldu." dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) çok sayıda yerli ve yabancı akademisyenin katılımıyla düzenlenen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Üniversite yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek konferansın açılışında konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, üniversitenin, coğrafi olarak Türkiye'nin doğusunda bulunmasına rağmen bilimsel anlamda beklenenden fazla yükseliş sağladığını söyledi.

Konferansa katılımın yüksek olduğunu, bunun da kendilerini mutlu ettiğini anlatan Vali Elban, "Bu konferans, 10'un üzerinde ülkeden gelenler ve 300'den fazla katılımcıyla Antalya'daki konferansları da aratmayarak yoğun katılımla yapılan konferans oldu. Bu konferansın en önce bilim hayatına, ilimize ve üniversitemize ciddi katkılar sağlamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Konferansın onursal başkanlığını yapan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ise hedeflerinin, öncelikli dünya üniversiteleri içerisinde yer alan ve tanınan bir konuma gelmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kopernik Devrimi ile başlayan modern bilimin gelişimi, endüstri devrimlerinin gerçekleşmesine temel oluşturmuştur. Endüstri devrimleriyle başlayan süreç bugün enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, akıllı telefonlar, akıllı evler, biyoteknoloji, nanoteknoloji, yapay zeka, robotik ve sosyal ağların oluşumuyla yeni boyuta girmiştir.
Türkiye'nin 21. yüzyıl için belirlediği vizyon ve hedeflere ulaşmasında diğer üniversiteler gibi üniversitemiz de önemli rol oynayacaktır. Gerek ülkemizin küresel güç olma, gerekse 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için bilimsel araştırma faaliyetlerinde nitelikli insan gücü yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir."

Konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı, hatıra fotoğrafı çekildi.

Konferansta 3 gün boyunca 9 ayrı salonda oturumlar yapılacak.

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