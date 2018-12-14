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4'üncü dönem bedelli askerlik yükümlüleri yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2018 15:16 | Son Güncelleme

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 3 bin 92 bedelli asker için yemin ve terhis töreni düzenlendi. Sancak geçişinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 4'üncü dönem bedelli askerlik yükümlüleri Türk bayrağı ve silah üzerine el basarak yemin etti.

Erler yurdun dört bir yanından gelen yakınlarıyla kucaklaşıp hasret giderdi. Birliğe ilk katılan askerler ise yaş kütüğe plaket çaktı. İşte o anlarda yaşananlar...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 3 bin 92 bedelli asker için yemin ve terhis töreni yapıldı.
4'üncü dönem bedelli erler için düzenlenen yemin töreni, sancak geçişinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Sancak tanıtımından sonra silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan 3 bin 92 asker, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.
Ardından birliğe ilk katılan askerler tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.
Törende, vatani görevlerini daha önce MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yapan, çocukları da yemin töreninde ant içen baba ve dedeler ile okula ilk katılan askerlere belge ve hediyeler verildi.

'BU BEYANIN TEMİNATI ŞEREF VE NAMUSTUR'

'BU BEYANIN TEMİNATI ŞEREF VE NAMUSTUR'
MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Muhabere Albay Faruk Tosun, törende yaptığı konuşmada, askerlerin yeminlerine hayatları boyunca bağlı kalacaklarına, vatanın selameti için alacakları her türlü vazifeye daima hazır olacaklarına gönülden inandığını belirtti.
Tosun, Mehmetçiklere seslenerek, "Bu yemin ile sizler milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından bando ve marşlar eşliğinde yapılan resmi geçit sonrasında, askerler aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.
MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Muhabere Albay Faruk Tosun, geçiş sırasında askerleri selamladı.
Aileler, bedelli askerlik görevini yerine getiren erlerle kucaklaşıp hasret giderdi.
Ailelerin kavuşması duygusal anları da beraberinde getirdi.

GÖSTERİLER EŞLİĞİNDE YEMİN ETTİLER

GÖSTERİLER EŞLİĞİNDE YEMİN ETTİLER
Öte yandan Aydın 1. Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığında da temel eğitimlerini tamamlayan bedelli askerlik yükümlüleri için yemin ve terhis töreni düzenlendi.
Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar'ın katılımıyla düzenlenen törende bin 140 bedelli asker ant içti.
Törende Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezinden gelen komandolar da gösteri yaptı.
Tören renkli görüntülerle akıllara kazındı.
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bedelli askerlik Kara Kuvvetleri Komutanlığı asker yemin töreni

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