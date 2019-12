4. Vefa Ödülleri

Kılıçdaroğlu, CHP'nin son seçimlerde mesafe aldığını ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, dün akşam CHP'ye hiç oy vermemiş kesimlerle bir araya geldiğini ve hangi gerekçeyle oy vermediklerini sorduğunu anlattı. Kılıçdaroğlu, katılımcılara şöyle seslendi:

"Demokrasi sadece bizim için geçerli değil, bizim gibi düşünmeyenler için demokrasinin hayata geçmesi gerekiyor. Farklı düşünmemizin Türkiye'nin en büyük zenginliği olduğunu onlara anlattım. Farklı görüşleri dile getirdiğimiz zaman Türkiye daha da zenginleşecektir. Bunu da ifade ettim. Her inançtan, her kimlikten, her yaşam tarzından insanımız var. Bunlar bizim ayrışma anahtarımız olmamalı, tam tersine zenginliğimiz olmalı. Kimlik zenginliğini, düşünce zenginliğini, inanç zenginliğini yaşayan bir toplum olmalıyız ve kendimizi dünyaya bu zenginliklerimizle tanıtmalıyız. Biz, birlikte bunu yapacağız. Onların arasından ayrılırken, hep birlikte aynı şeyleri düşündüğümüzü gördüm. Bizi tanımayan veya bizim rakiplerimizin vatandaşa bizi anlattığı dilin ötesinde, doğrudan doğruya kendimiz gidip kendimizi onlara anlattığımız zaman daha sıcak, daha samimi bir ilişkinin kapılarını aralıyoruz. Biz, bunu yapmak zorundayız.