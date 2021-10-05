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  4. 4 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

4 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

05.10.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP'li 3 ve DBP'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

4 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık dosyaları Meclis'e ulaştı. Milletvekili Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca 'Gelen Kağıtlar' listesinde yayımlandı.

DOSYALAR KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Buna göre; Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. (DHA)

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HDP Halkların Demokratik Partisi
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