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4 yabancıya uyuşturucu ticaretinden gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 14:58 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden Irak ve Suriye uyruklu 4 şahıs, polisin takibi sonucu uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun’da irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve satış amaçlı Gaziantep’ten uyuşturucu (metafetamin) maddesi getirecekleri bilgisi edinilen Irak uyruklu Khames Dharı K., Saıf Sameer Abdulrahman Al-R.

4 yabancıya uyuşturucu ticaretinden gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden Irak ve Suriye uyruklu 4 şahıs, polisin takibi sonucu uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun’da irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve satış amaçlı Gaziantep’ten uyuşturucu (metafetamin) maddesi getirecekleri bilgisi edinilen Irak uyruklu Khames Dharı K., Saıf Sameer Abdulrahman Al-R. ve yaşı 18’den küçük olan A.Z.A.A. ile Suriye uyruklu Alı J.’nin içinde bulundukları otomobil Samsun girişinde durduruldu. Araçta bulunan 4 zanlı gözaltına alındı.
Otomobilde yapılan aramada 6 paket halinde 37,13 gram metafetamin, 6 adet sentetik ecza hap, 1 adet araç anahtarlığı şeklinde hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Yaşı küçücük olan Iraklı A.Z.A.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Polisteki sorguları tamamlanan 3’ü Iraklı, 1’i Suriyeli 4 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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