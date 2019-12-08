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4 yaşında atılan ilk adımlar sevince boğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:05 | Son Güncelleme

Kocaeli’de doktorların bir tanı koyamamasına rağmen yürüyemeyen Fatih, aldığı eğitimle 4 yaşında ilk adımlarını atıp ilk kelimelerini söyleyince, ailesini sevince boğdu.

Kocaeli’de doktorların bir tanı koyamamasına rağmen yürüyemeyen Fatih, aldığı eğitimle 4 yaşında ilk adımlarını atıp ilk kelimelerini söyleyince, ailesini sevince boğdu. Oğlunun yürümeye başlamasının kendilerini çok mutlu etiğini söyleyen anne, "Bu çok farklı bir duygu" dedi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Asuman ve Harun Bayram çiftinin 4 buçuk yaşındaki çocukları Fatih’in ilk adımları ailesini sevince boğdu. Daha 1 yaşındayken oğlunun emeklememesinden şüphelenen anne Asuman Fatih, Fatih’in bir sağlık problemi olabileceğini düşünerek hastaneye götürdü. Hastanede Fatih için bir tanı konulmazken, doktorlar zamanla yürüyeceğini söyledi. Doktorların yürüyeceğini söylediği Fatih 2 yaşına geldiğinde yürüyememenin yanı sıra, oturmakta bile güçlük çekince annesi tarafından tekrar hastaneye götürüldü. Fatih bir süre hastanede tedavi alırken, anne Asuman Bayram umudunu yitirmeyerek tedavisi için araştırmalar yapmaya başladı. Asuman Bayram, araştırmalar yaparken bir televizyon haberinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde aynı durumda olan bir çocuğun sağlığına kavuştuğunu gördü.

4 yaşındaki Fatih’in ilk adımları sevince boğdu
3 yaşına gelmesine rağmen konuşamayan, yürüyemeyen Fatih’i annesi televizyon haberinde gördüğü rehabilitasyon merkezine götürdü. Merkezde eğitime başlayan Fatih, gösterdiği gelişim ile ailesine umut oldu. Merkezde 1 buçuk yıl boyunca at ve havuz terapisi, fizik tedavi görüp, bireysel eğitim alan Fatih, ilk adımını atıp ilk kelimelerini söylemeye başladı. Oğlunun aldığı eğitim sayesinde kimseden destek almadan yürümeye başladığını gören ailesi ise sevince boğuldu. Hiç umudunu yitirmediğini söyleyen anne Asuman Bayram, oğlunun yürümesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

“Fatih çok kısa bir sürede yürümeye başladı”
Fatih’in tedavi süreci ve gelişimi hakkında bilgiler veren Fizyoterapist Esra Baran, “Fatih kurumumuza serebral palsi tanısı ile geldi. İlk geldiğinde yürüyemiyordu, annesi kucağında taşıyordu. Hatta bazı alanlarda destek almadan bile oturması güçtü. Daha sonra Fatih’in genetik bir rahatsızlığının olabileceği söylendi ama bir tanı konulamadı. Annemiz burada umutsuzluğa kapılıyor gibiydi. Doktorlar gelişimin çok uzun bir sürede olabileceğini söylediler. Bu bizi biraz umutsuzluğa yönlendiriyordu ama biz tedaviyi bırakmadık. Fizik, at ve havuz tedavisi ile Fatih çok kısa bir sürede yürümeye başladı. Bireysel terapi ile birlikte kelime çıktıları görülmeye başladı. Fatih artık kendisini anlatmaya çalışıyor. Ben burada ailelere, tanılara çok fazla takılı kalmadan çocuğu ve kendini yıpratmadan tedaviye başlamalarını söylüyorum. Fatih aslında bunun en güzel örneği. Fatih’in gelişimi ailesini ve bizi çok mutlu etti” dedi.

“Doktorlar hep geç yürüyeceğini söylediler”
Oğlu için bir tanı konulamadığını ifade eden anne Asuman Bayram, “Fatih doğduğunda falan boynunu yamuk bir şekilde tutuyordu. Ben onu 2 aylıkken hastaneye götürdüğümde tahlillerde her şey normal çıkmıştı. Sonra aradan 8 ay geçmesine rağmen Fatih yürümüyordu. Ben onu tekrardan hastaneye götürdüm. Orada bana durumun normal olduğu, bunun zamanla geçeceğini söylediler. 1 yaşına kadar gelince tekrar kontrole getirmemi söylediler. 1 yaşına geldiğinde emeklemesi yoktu. Tekrar hastaneye götürdüğümde 2 yaşına geldiğinde düzeleceğini söylediler. Bu süreçte Fatih 1 saniye bile ayakta duramıyordu. Doktorlar hep geç yürüyeceğini söylediler. Daha sonra onu fizik tedaviye de götürdüm. Fizik tedaviye götürdüğümde doktor, yaygın hipotonisinin olduğunu ve bunun için bir rapor veremeyeceğini söyledi. O da, ‘Zamanı gelince yürüyecek’ dedi. Ama ben hiçbir şekilde yılmadım. 1 buçuk yaşına geldiğinde farklı bir hastanede fizik tedavi almaya başladık” diye konuştu.

“Bu çok farklı bir duygu”
Oğlunun yürümesinin ve konuşmaya başlamasının kendisini çok mutlu ettiğini belirten anne Bayram, diğer annelere seslenerek, “Daha sonra bir televizyon programında burayı gördüm. Buraya geldik. Burada atlı terapisi, havuz terapisi gibi farklı yöntemler kullanıldı. Burada aldığı eğitimle yürümeye başladı. Fatih yürüdüğünde çok ağladım. Çünkü doktorlar, ‘Yürümeyecek, geç yürüyecek’ diyorlardı. Ama ben hiç vazgeçmedim. Çünkü Fatih’in şu anda bir tanısı yok. Bu çok farklı bir duygu. Şimdi ses çıktıları da başladı. Hiç vazgeçmedim, aynı durumda olan diğer annelere de vazgeçmemelerini söylüyorum” şeklinde konuştu.

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