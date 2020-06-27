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  4. 4 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı! Acı haber

4 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı! Acı haber

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2020 22:12 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki A.G., otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Jandarma kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kızılpınar Mahallesi Duman Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin önündeki sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu kız çocuğu A.G.'ye henüz sürücüsünün kimliği ve plakası tespit edilemeyen otomobil çarptı. Küçük kız yola savrulurken, sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Durumu ağır olan A.G., sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minik A.G.'nin cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna konuldu.

JANDARMA EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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