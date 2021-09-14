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  4. 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 9 yıl hapis cezası

4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 9 yıl hapis cezası

14.09.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 9 yıl hapis cezası

5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık N.S.(19) ve taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanık N.S.’nin ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanık N.S. üzerine atılı olan cinsel istismar suçunu işlemediğini söyleyerek, heyetten beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık N.S.’yi ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kayseri
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