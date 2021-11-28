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  4. 4 yaşındaki çocuk tabancayla ayağından vuruldu

4 yaşındaki çocuk tabancayla ayağından vuruldu

28.11.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da ailesi ile birlikte yaşayan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk tabancayla ayağından vuruldu. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, çocuğun babası olayın ardından kayıplara karıştı.

4 yaşındaki çocuk tabancayla ayağından vuruldu

Olay, Taşpazar Mahallesi 823 Sokaktaki müstakil evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eşi Khalid Shakar’a (27) çocuğu bırakıp su doldurmaya çıkan anne Sahra Shakar (26), bir süre sonra eve geldiğinde 4 yaşındaki oğlu Amirkhan Shakra’yı yaralı halde buldu. Hemen komşularından yardım isteyen anne çocuğunu kucağına alarak dışarı çıktı.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Komşuları tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. 112 Acil Yardım ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi ambulans içinde yaparken, yaralı çocuk daha sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 1 adet boş kovan bulundu.

ŞÜPHELİ BABA HER YERDE ARANIYOR

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve araştırma başlatan polis ekiplerine anne Sahra Shakar, çocuğu eşiyle evde bırakıp dışarı su doldurmaya çıktığını ve geldiğinde çocuğu yaralı bulduğunu söyledi. Bunun üzerine ekipler ilk şüpheli olarak baba Khalid Shakar’ın peşine düştü.

Olayın ardından kayıplara karışan baba bulunamazken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray silahlı saldırı
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