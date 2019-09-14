HABER

4 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 20:03 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde 4 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenden dolayı tüfekten çıkan saçmaların alnına isabet etmesi sonucu yaralandı.Olay, Ağlıboğaz Mahallesi Kısmet Sokak’taki ikamette meydana geldi.

4 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde 4 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenden dolayı tüfekten çıkan saçmaların alnına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, Ağlıboğaz Mahallesi Kısmet Sokak’taki ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. adlı küçük çocuk evde oynarken sebebi bilinmeyen bir şekilde alnına evde bulunan bir tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Küçük çocuğun annesi ve yakınları yaralanan E.Y.’yi hemen Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırdı. Küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana’ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı

4 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı

Olay adam The Sun'a haber olduOlay adam The Sun'a haber oldu
HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturmaHDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma
Çorlu’da 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ormanı’nda yangınÇorlu’da 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ormanı’nda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İntihar eden kadının eşi konuştu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Kasımpaşa'dan Melih Şendil'e sert tepki

Kasımpaşa'dan Melih Şendil'e sert tepki

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

İYİ Parti'den flaş çağrı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

İYİ Parti'den flaş çağrı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz paraşütünün halatı koptu! 20 metreden düşen 2 turist yaralandı

Deniz paraşütünün halatı koptu! 2 turist ağır yaralı

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.