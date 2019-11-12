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4 yaşındaki Fatma Nur, ağabeyiyle aynı kaderi yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 22:37 | Son Güncelleme

Rize'de, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşüp, ağır yaralanan 4 yaşındaki Fatma Nur Havuz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Rize'de, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşüp, ağır yaralanan 4 yaşındaki Fatma Nur Havuz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Fatma Nur'un ağabeyi Harun Havuz'un da 2015'te yine 4 yaşındayken, aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst katta oturan Emine- Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, bilinmeyen nedenle pencereden düştü. Zemine çakılan Fatma Nur, ağır yaralanırken, olayı gören komşular, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Fatma Nur'u ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Fatma Nur Havuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fatma Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
AĞABEYİ DE 4 YAŞINDA PENCEREDEN DÜŞÜP ÖLMÜŞ
Öte yandan 2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun Havuz'un da aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği ve anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
ACI OLAY KAMERADA
Rize'de, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşüp, ağır yaralanan 4 yaşındaki Fatma Nur Havuz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Fatma Nur'un ağabeyi Harun Havuz'un da 2015'te yine 4 yaşındayken, aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

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