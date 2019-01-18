4 yaşındaki Görkem, karne almak için ağladı

Şafak TAŞAROYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde ablasının karne aldığını gören Görkem Belaç (4), koridorlarda kendini yere atıp, "Ben de karne istiyorum" diye ağladı. Görkem'i okul müdürü kitap hediye ederek teselli etti.

Marmara Ereğlisi Nizamettin Demirdöven İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine Kaymakam Sıtkı Zehin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadullah Kalaycı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adil Öksüz ile veliler katıldı. En az öğrenciler kadar velilerin de heyecanlı olduğu törende Elmas Belaç, birinci sınıf öğrencisi kızı Melisa'nın karnesini almaya oğlu Görkem ile birlikte geldi. Ablasının karne aldığını gören minik Görkem okul koridorunda, kendisini yere atıp, "Ben de karne almak istiyorum" diye ağlamaya başladı. Annesinin güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı Görkem Belaç'ı gören ve teselli eden okul müdürü Kadriye Tokmak, "Neden ağlıyorsun? Kalk yerden, sil göz yaşlarını bakalım. Sen de büyüyünce okulumuza geleceksin ve sana da karne vereceğiz, üzülme Görkem" diyerek çocuğa bir kitap hediye etti. Kitabı alan Görkem Belaç, sakinleştikten sonra anne ve ablası ile birlikte okuldan ayrıldı.

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