4 yaşındaki Halil Efe’nin tek hayali dışarıda yürüyüp, koşmak

Antalya’da hayata gözlerini Serebral Palsi (SP) hastalığı ile açan ve 4 yıldır yürüme mücadelesi veren 4 yaşındaki Halil Efe Anılır yaşıtları gibi yürümek ve koşmak için sabırsızlanıyor. Çocuğunun tedavi masrafları için evde el işi yapan anne Gülay Anılır’ın hayattaki tek hayali ise çocuğunun yürüyüp, koştuğunu görebilmek.

Antalya’nın Aksu İlçesi’nde yaşayan 4 yaşındaki Halil Efe Anılır yaşıtları gibi yürümek ve koşmak için sabırsızlanıyor. Güzelyurt Mahallesi’nde yaşayan Gülay-Cengiz Anılır çiftinin ikinci oğlu Halil Efe, hayata gözlerini Serebral palsi hastalığı ile açtı. Hiç emeklemeden yaşını dolduran Halil Efe, annesi Gülay Anılır’ın mücadelesi ile sadece kol kaslarını geliştirebildi. 4 yıldır Serebral Palsi (SP) hastalığı ve tedavi masrafları ile mücadele eden Halil Efe’nin annesinin hayattaki tek hayali çocuğunun yürüyüp, koştuğunu görebilmek. Doğum sırasında meydana gelen Serebral palsi hastalığı ile 4 yıldır mücadele eden anne Gülay Anılır bir tavsiye üzerine Halil Efe’nin kol kaslarını zeytinyağı ile her gün masaj yaparak geliştirebildiğini ifade etti. Şuan fizik tedavi gören Halil Efe’nin yürüyebilmesi için 40 seans da Fizik Robot tedavisi alması gerekiyor. Haftalık 700 TL’yi bulan fizik robot tedavisi masrafını karşılamak için bir yandan da evde el işleri yapan Gülay Anılır, yardımseverlerden gelecek yardımı beklediklerini ifade etti.