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'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

05.11.2018 12:09 | Son Güncelleme

Hindistan polisi, Uttar Pradeş eyaletinde yoğun bakımda tedavi gören dört yaşındaki bir kız çocuğunun, beş adamın toplu tecavüzüne uğradığı yolundaki iddialar üzerine soruşturma başlattı.

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Kız çocuğu, büyükannesine Cumartesi gecesi koğuşta yalnızken bir erkek hemşire ve dört adamın saldırısına uğradığını söyledi.

'BİR KİŞİ GÖZALTINDA, DİĞERLERİ ARANIYOR'

Lucknow kenti polis yetkililerinden Mahesh Srivastava, bir kişinin gözaltına alındığını ve diğer kişilerin arandığını söyledi.

Polis, hastaneden güvenlik kamerası kayıtlarını istedi.

Srivastava'ya göre adı açıklanmayan kız çocuğı, yılan sokması nedeniyle hastanede dört gündür tedavi görüyordu.

Hindistan'da son yıllarda tecavüz olaylarının artmasından sonra hükümet bu suçla ilgili cezaları ağırlaştırmıştı.

Bir öğrencinin Yeni Delhi'de otobüs yolculuğu sırasında toplu tecavüze uğradıktan sonra öldürülmesi ülke çapında protestolara yol açmıştı.

Hindistan'da bu yıl değiştirilen yasalar, 12 yaşından küçük çocuklara tecavüz edenlere idam cezası verilmesine olanak tanımıştı.

Yetişkinlere tecavüzün cezası da artırılarak 20 yıla çıkarılmıştı.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
bi tanrı varsa ve bunun olmasına izin veriyorsa bu cocuga acımıyorsa.. lanet olsun dıyorum
mynetten rica ediyoruz şu haberleri dünyanın neresinde olursa olsun görmek istemiyoruz . yoksa myneti telefondan kaldıracağım. yetti artık .
yok artık .buna da inanmamızı beklemeyin .
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