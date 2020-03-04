4 yaşındaki kızı o halde görünce... Polisler bile şoke oldu!

Kitaplara ve Minnie Fare'ye bayılan 4 yaşındaki Autumn Marie Horak'ın feci ölümünün ardından şüpheli Christina Collado ve Jerome Millen, tutuklandı.

Korkunç olay, geçtiğimiz Cuma günü ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Güney Milwaukee'de gerçekleşti.

Autumn Marie Horak tepeden tırnağa morluklar ve ısırık izleri içinde, tepkisiz bir halde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelerine rağmen küçük kızı hayata döndürmeyi başaramadı. Autumn Marie Horak, olay yerinde hayatını kaybetti. Küçük Autumn'un katil zanlısı olarak ise, annesi Christina Collado ve erkek arkadaşı Jerome Millen gözaltına alındı.

İngiliz The Sun gazetesinin aktardığına göre Güney Milwaukee Polisi, 21 yaşındaki anne ile 22 yaşındaki sevgilisini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

21 yaşındaki Collado, kızını Perşembe akşamı uyuması için yatağına yatırdığını, Jerome'un ise Cuma sabahı küçük kızı uyandırmaya gittiğinde "tepkisiz" bir halde bulduğunu iddia etti.

Güney Milwaukee Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Olay yerine ulaşan ekipler tarafından çocuğun hayatını kurtarmak amacıyla gerekli müdahaleler yapıldı, ancak çabalar başarısız oldu ve çocuğun olay yerinde öldüğü belirlendi" ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle devam etti: "Araştırmamız mağdurun fiziksel olarak istismar edildiğini ve ölümünün cinayet olarak kayıtlara geçtiğini ortaya koydu."

"Güney Milwaukee Emniyet Müdürlüğü bu olayla ilgili olarak iki tutuklama yaptı ve Milwaukee İlçe Bölge Savcılığı kanıtları inceledi."

Aile üyeleri ve zanlılara yakın diğer kaynaklar polise verdikleri ifadede, Millen'in geçmişte küçük kızı fiziksel olarak istismar ettiğini ve cezalandırırken sıklıkla "çok ileri gittiğini" söyledi.

Kızın hayatını kaybettiği söylendiğinde Millen'in şöyle dediği bildirildi: "Yani hayatım bitti."

22 yaşındaki Millen, çocuğun fiziksel istismarı ve ölümle neden olan tekrar eden eylemler ile suçlanırken, 21 yaşındaki Collado hakkında ise çocuğun ölümüyle sonuçlanan kronik ihmal suçundan dava açıldı.

Cinayete kurban giden çocuğun ailesi tarafından yayınlanan bir ölüm ilanında, küçük Autumn "Herkesle konuşmayı seven küçük bir çenebaz" olarak tanımlandı.

İlanda, küçük kızın yaratıcı ve geniş bir hayal gücüne sahip olduğuna, kitapları ve okumayı çok sevdiğine değinildi.