4 yaşındaki Leyla'nın ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı

Hümeyra PARDELİ/AĞRI, (DHA)- AĞRI'da, geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede babasının tutuklanan kuzeni ile Leyla'nın iki amcasının da aralarında bulunduğu 6 tutuksuz sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 14'er yıla kadar hapis cezası istendi. Ailenin avukatı Ali Artuk, "İddianamede ilginç olan Leyla'nın ölümüne neden olan sebep ve mekanizmanın tespit edilememesidir" dedi. ​Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran-Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018 tarihinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü, gittikleri merkeze 15 kilometre uzaklıktaki dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan, tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde su içerisinde yüzüstü cansız bedeni bulundu. Üzerinde sadece 'nazar boncuklu' kolyesi kalan minik Leyla'nın kıyafetleri de yine daha önce defalarca aranan, cansız bedeninin bulunduğu yerde, bir hafta sonra tarlaya ot biçmeye giden köylüler tarafından bulundu.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Leyla'nın açlıktan ve susuzluktan öldüğü ihtimali üzerinde duruldu. Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında baba Nihat Aydemir'in gözaltına alınan amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun kapalı olması nedeniyle Aydemir, güvenlik gerekçesiyle Elazığ'daki cezaevine sevk edildi. BİR YIL SONRA İDDİANAME KABUL EDİLDİ Türkiye'yi acıya boğan olaydan yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Leyla'nın babasının kuzeni Mehmet Ali Aydemir, amcaları M.A. (28), Y.A. (42) ile B.D. (47) ve eşi H.D. (55), A.A. (37) ve eşi Y.A. (40), hakkında; 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.