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  4. 4 yaşındaki Naz Gül'ün feci sonu! Oyun oynarken kapağı kırık foseptiğe düştü...

4 yaşındaki Naz Gül'ün feci sonu! Oyun oynarken kapağı kırık foseptiğe düştü...

18.10.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldi. 4 yaşındaki Naz Gül Akduman ortadan kayboldu. Ailesi aradığı sırada Naz Gül'ün arkadaşları oyun oynarken kapağı kırık olan foseptiğe düşmüş olabileceğini söyledi. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle Naz Gül'ün foseptikteki cesedine ulaşıldı.

Kozan’da bugün saat 12.30 sıralarında sokakta arkadaşlarıyla oynayan Naz Gül Akduman, ortadan kayboldu. Durumu fark eden ailesi, küçük kızı aramaya başladı. Naz Gül'ün arkadaşları, kapağı kırık foseptiği gösterip, düşmüş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine aile polise haber verdi.

EKİPLER NAZ GÜL'ÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

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İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden de vidanjör talep edildi. Vidanjörle boşaltılan foseptiğe giren ekipler, Naz Gül'ün cansız bedenine ulaştı.

Naz Gül Akduman’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başladı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana foseptik
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