4 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulunan dede yeniden hakim karşısında

Olay, 2019 yılının temmuz ayında mağdur A.K.A.’nın ailesine dedesiyle görüşmek istemediğini söylemesiyle ortaya çıktı. Osmaniye’de uzun yıllardır mimarlık yapan A.A., iddiaya göre, zaman zaman Adana’ya gelerek evli olan oğlu O.A. (35) ve gelini G.A.’nın (35) evi ya da boşandığı eşinin evinde o zaman 4 yaşındaki erkek torunu A.K.A. ile vakit geçirdi. Bir süre sonra çocuklarının içine kapandığını ve sessizleştiğini gören O.A. ve G.A. çifti, A.K.A’nın dedesiyle yalnız kalmak istemediğini söylemesi üzerine durumdan şüphelendi. Ailesi küçük çocuğa bunun sebebini sorduğunda ise dedesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğu yönde cevaplar aldı. Cevap karşısında şoka uğrayan aile A.A.’dan şikayetçi oldu.

SERBEST KALDI

Ailenin şikayeti üzerine A.A., 8 Mart'ta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan A.A., savcı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.A., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin yargılanacağı duruşmalar pandemi süreci nedeniyle ertelenirken son duruşma ise 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Kasım'a ertelendi.