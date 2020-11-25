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4 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulunan dede yeniden hakim karşısında

25.11.2020 08:36 | Son Güncelleme:
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4 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulunan dede yeniden hakim karşısında

Adana'da erkek torunu A.K.A.’ya (5) nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve bir önceki duruşmada serbest kalan mimar A.A. (69), bugün hakim karşısına çıkacak. A.A.’nın torununa uyguladığı cinsel istismardan dolayı tutuklanıp cezaevine girmesi gerektiğini savunan davanın avukatlardan Ayça Kara Sığırcı, "Çocuğunun uğradığı istismarın gerçek olduğu psikolog ve çocuk gelişimcilerin raporunda da saptandı. İsteğimiz bu kişinin tutuklanması ve hak ettiği cezayı almasıdır” dedi.

Olay, 2019 yılının temmuz ayında mağdur A.K.A.’nın ailesine dedesiyle görüşmek istemediğini söylemesiyle ortaya çıktı. Osmaniye’de uzun yıllardır mimarlık yapan A.A., iddiaya göre, zaman zaman Adana’ya gelerek evli olan oğlu O.A. (35) ve gelini G.A.’nın (35) evi ya da boşandığı eşinin evinde o zaman 4 yaşındaki erkek torunu A.K.A. ile vakit geçirdi. Bir süre sonra çocuklarının içine kapandığını ve sessizleştiğini gören O.A. ve G.A. çifti, A.K.A’nın dedesiyle yalnız kalmak istemediğini söylemesi üzerine durumdan şüphelendi. Ailesi küçük çocuğa bunun sebebini sorduğunda ise dedesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğu yönde cevaplar aldı. Cevap karşısında şoka uğrayan aile A.A.’dan şikayetçi oldu.

SERBEST KALDI

Ailenin şikayeti üzerine A.A., 8 Mart'ta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan A.A., savcı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.A., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin yargılanacağı duruşmalar pandemi süreci nedeniyle ertelenirken son duruşma ise 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Kasım'a ertelendi.

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‘DEDEMLE OYNAMAM ÇÜNKÜ O ÜÇKAĞITÇI’

Dava sürecinde konuyla ilgili A.K.A.’nın Çocuk İzleme Merkezi’nde alınan ifadesinde ise "Arkadaşlarımla oyun oynarım ancak dedemle oyun oynamam. Çünkü o üçkağıtçı. Her gittiğimde de ‘gel oynayalım’ diyerek aynı şeyleri yapıyordu” dediği öğrenildi. Torununa nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan dede A.A. ise mahkemedeki ifadesinde suçlamaları reddederek "Ben torunuma dokunmaya kıyamıyorum. Torunum küçük yaştadır. Böyle şeyleri nasıl uyduruyor anlamıyorum. Ben yanından geçsem dahi huylanır, ben çocuğa banyo bile yaptırmadım” diye konuştuğu öğrenildi.

‘UCİM OLARAK YANLARINDAYIZ’

Mağdur avukatlarından Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Adana Hukuk Koordinatörü Avukat Ayça Kara Sığırcı, şüphelinin torununa nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu ve hala dışarıda serbestçe dolaştığını kaydetti. Bu tür davalarda çocuğun beyanının esas alınması gerektiğini ve suçun uzman raporlarınca tespit edildiğini ifade eden Sığırcı, "Biz UCİM olarak çocuğumuzun ve ailenin yanındayız. Bu çocuğun ömrü boyunca güvende hissetmesi adına elimizden geleni yapacağız. Öncelikle bu suçu işleyen kişinin direkt olarak tutuklanıp cezaevine gönderilmesini bekliyoruz. Söz konusu 4-5 yaşlarında bir çocuk. Dedesi tarafından istismar edilmiş bir yavru. Bu kişinin hakettiği cezayı almasını istiyoruz” diye konuşu.

(DHA)

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