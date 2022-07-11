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  4. 4 yaşındaki Tuğra bayramda dehşeti yaşadı! Elini kıyma makinesi kaptırınca...

4 yaşındaki Tuğra bayramda dehşeti yaşadı! Elini kıyma makinesi kaptırınca...

11.07.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sağ elini kıyma makinesine kaptıran Tuğra Özgün (4), hastanede tedaviye alındı. Kıyma makinesi ile hastaneye götürülen çocuğun parmaklarının zarar gördüğü belirtildi.

4 yaşındaki Tuğra bayramda dehşeti yaşadı! Elini kıyma makinesi kaptırınca...

Olay, dün akşam saatlerinde Başdere köyünde meydana geldi. Tuğra Özgün, sağ elini et çekilen kıyma makinesine kaptırdı. Çığlıkları duyan ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri, çocuğu kıyma makinesi ile birlikte Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi çocuğun parmakları makineden çıkarıldı. Parmakları zarar gören küçük çocuk, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Olay ile ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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