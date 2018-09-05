4 yaşındaki Turan Engin'in organları 3 kişiye umut oldu

İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta trafik kazasında yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Turan Engin Çetin'in (4) bağışlanan organları, 3 kişiye umut oldu.

Kaza, 28 Ağustos tarihinde Şeyhşamil Mahallesi Kazım Kara Bekir Caddesi'nde meydana geldi. Yozgat'tan Kurban Bayramı tatili için dedesinin yanına gelen Turan Engin'e otomobil çarptı. Yaralanan küçük çocuk, çağırılan ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Turan Engin'in, dün beyin ölümü gerçekleşti. Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Hemşire Gülseren Apak'ın görüştüğü Muzaffer-Nazmiye Çetin çifti, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Yaklaşık 3 saatlik operasyonla küçük Turan'ın 2 böbreği ile karaciğeri alınarak Ankara'ya götürüldü.

Sivas Numune Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Hemşire Gülseren Apak, "28 Ağustos tarihinde araç dışı bir trafik kazasında 4 yaşında Turan Engin Çetin isimli hastamız hastanemiz acil servisine getirilmişti. Genel durumu kötüydü. O gün anestezi yoğun bakım servisine yatışı yapıldı ve bir haftadır hastanemizde tahkik ve tedavileri devam etmekteydi. 4 Eylül tarihinde öğlen saatlerinde hastamızda beyin ölümü gerçekleşti. Aile çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Özellikle anneye, babaya ve diğer yakınlarına çok teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Aile bu konunun örnek olması için basınla paylaşmamızı da istedi. Çocuğumuzu biz kaybettik, ama birileri hayata dönsün, amaçları buydu. İnşallah çocuğun sayesinde diğerleri yaşamlarını sağlıklı geçirirler" dedi.

Ankara'dan organları almaya gelen ekibin sorumlusu Dr. Aydıncan Akdur ise, "Aile için zor bir karardı, ama onların sayesinde başka çocuklar hayata kavuşacak. O yüzden de aileye çok teşekkür ediyoruz. Karaciğer ve böbreğin biri Ankara'da, diğer böbrek için henüz diğer doku gruplarını bekliyoruz. Nereye gideceği belli değil" ifadelerini kullandı.