HABER

4 yaşındaki Turan Engin'in organları 3 kişiye umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.09.2018 15:37 | Son Güncelleme

SİVAS'ta trafik kazasında yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Turan Engin Çetin'in (4) bağışlanan organları, 3 kişiye umut oldu.

İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta trafik kazasında yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Turan Engin Çetin'in (4) bağışlanan organları, 3 kişiye umut oldu. Kaza, 28 Ağustos tarihinde Şeyhşamil Mahallesi Kazım Kara Bekir Caddesi'nde meydana geldi. Yozgat'tan Kurban Bayramı tatili için dedesinin yanına gelen Turan Engin'e otomobil çarptı. Yaralanan küçük çocuk, çağırılan ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Turan Engin'in, dün beyin ölümü gerçekleşti. Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Hemşire Gülseren Apak'ın görüştüğü Muzaffer-Nazmiye Çetin çifti, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Yaklaşık 3 saatlik operasyonla küçük Turan'ın 2 böbreği ile karaciğeri alınarak Ankara'ya götürüldü. Sivas Numune Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Hemşire Gülseren Apak, "28 Ağustos tarihinde araç dışı bir trafik kazasında 4 yaşında Turan Engin Çetin isimli hastamız hastanemiz acil servisine getirilmişti. Genel durumu kötüydü. O gün anestezi yoğun bakım servisine yatışı yapıldı ve bir haftadır hastanemizde tahkik ve tedavileri devam etmekteydi. 4 Eylül tarihinde öğlen saatlerinde hastamızda beyin ölümü gerçekleşti. Aile çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Özellikle anneye, babaya ve diğer yakınlarına çok teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Aile bu konunun örnek olması için basınla paylaşmamızı da istedi. Çocuğumuzu biz kaybettik, ama birileri hayata dönsün, amaçları buydu. İnşallah çocuğun sayesinde diğerleri yaşamlarını sağlıklı geçirirler" dedi. Ankara'dan organları almaya gelen ekibin sorumlusu Dr. Aydıncan Akdur ise, "Aile için zor bir karardı, ama onların sayesinde başka çocuklar hayata kavuşacak. O yüzden de aileye çok teşekkür ediyoruz. Karaciğer ve böbreğin biri Ankara'da, diğer böbrek için henüz diğer doku gruplarını bekliyoruz. Nereye gideceği belli değil" ifadelerini kullandı.

PARTNERKadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?
Erciş Devlet Hastanesi yeni binasına taşındıErciş Devlet Hastanesi yeni binasına taşındı
Uz. Dr. Alataş: Güneş yanığına diş macunu veya yoğurt sürmeyinUz. Dr. Alataş: Güneş yanığına diş macunu veya yoğurt sürmeyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burun ameliyatlarında merak edilen 7 sorunun yanıtı

Burun ameliyatlarında merak edilen 7 sorunun yanıtı

Feci kazadan mucize kurtuluş! Yaşama şansı verilmezken hayata sımsıkı tutundu

Feci kazadan mucize kurtuluş! Yaşama şansı verilmezken hayata sımsıkı tutundu

Çapkınlar dikkat! AIDS kadar tehlikeli HPV virüsü size de bulaşabilir

Çapkınlar dikkat! AIDS kadar tehlikeli HPV virüsü size de bulaşabilir

Tütün tüketiminde korkunç rakamlar

Tütün tüketiminde korkunç rakamlar

Çocuklarda uyku sorunu neden olur? Çocuklarda en sık görülen uyku sorunu nedir? Çocukların rahat uyuması için ne yapmak gerekir?

Çocuklarda uyku sorunu neden olur? Çocuklarda en sık görülen uyku sorunu nedir? Çocukların rahat uyuması için ne yapmak gerekir?

Dirençli depresyona lityum tedavisi! Lityum tedavisi nedir? Lityum tedavisi ne kadar sürer? Lütyum tedavisi kilo aldırır mı?

Dirençli depresyona lityum tedavisi! Lityum tedavisi nedir? Lityum tedavisi ne kadar sürer? Lütyum tedavisi kilo aldırır mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.