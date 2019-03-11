4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesi Akbaşlar Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, havanın güzel oluşunu fırsat bilen Aydın ailesi halı yıkamak için Akbaşlar Deresi'ne gitti. Annesi halı yıkadığı sırada babası Muhsin Aydın ile dere kenarında oyun oynayan 4 yaşındaki Yağmur, bir anda dengesini kaybederek dereye düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Akıntıya kapılan kızının ardından dereye atlayan baba, tüm çabalarına rağmen kızını kurtaramadı. Ailenin jandarmayı araması üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen AFAD ve İnegöl itfaiye ekipleri, küçük kızı yaklaşık 50 metre uzaklıkta bularak kıyıya çıkardı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aile sinir krizleri geçirirken, savcılık olayla alakalı soruşturma başlattı. (İHA)



