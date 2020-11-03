HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 4 yaşından önce başımıza gelen olayları neden hatırlayamıyoruz?

4 yaşından önce başımıza gelen olayları neden hatırlayamıyoruz?

İLGİNÇ HABERLER  | 03.11.2020 07:43 | Son Güncelleme

Kişiliklerimizin çocukluğumuzda şekillendiğini söylüyorlar, ancak ilk yıllarımızda neredeyse birçok şeyi ya zar zor ya da hiç hatırlamıyoruz. Çocukluk çağı amnezisi yani unutkanlık adı verilen bu durum herkesin başına geliyor. Büyüdükçe çocukken karşılaştığımız insanları, olayları ve hatta yerleri unutuyoruz. Bu konuyla ilgili hala çok sayıda aktif araştırma var, ancak biz en alakalı bilgileri aşağıda özetledik.

4 yaşından önce başımıza gelen olayları neden hatırlayamıyoruz?

Çocukluk amnezisi aynı zamanda bebeklik amnezisi yani unutkanlık olarak da bilinir. Yetişkinlerin 2-4 yaşına kadar olan dönemde olaysal belleklerinde bulunan belirli anılarının zamanını, mekânını, yaşadığı duyguyu ve kimle, nasıl, nerede olduğunu hatırlayamamalarıdır.

ANILARIMIZ KONUŞMA BECERİLERİMİZLE YAKINDAN BAĞLANTILIDIR

Bebek anılarımızı neden unuttuğumuza dair teorilerden biri o sırada sözlü olarak iletişim kuramadığımızdır. Bir anıyı geri aldığımızda kelimeleri kullanırız ve onu dil gerektiren birçok ayrıntıyla açıklayabiliriz. Bebeklerin çoğu 2 yaşından önce konuşmaya başlamadığından uyumlu bir hafıza oluşturamazlar.

BEYİN GELİŞİMİMİZ ÇOK BÜYÜK BİR ROL OYNAR

Büyüdükçe beyinlerimiz çok fazla yük kaldırıyor, bu nedenle bir çalışma, beyin çok sayıda yeni hücre yetiştirmekle meşgulken, aksi takdirde uzun vadeli olacak anıları saklamadıkları sonucuna vardı. Ayrıca, olaysal hafızamız henüz devreye girmediğinden, 3-4 yaşından önceki günlük olayları fiziksel olarak bile hatırlayamıyoruz. Bu nedenle, sık sık hangi parka gittiğiniz gibi soyut anılara sahip olabilmekteyiz, ancak annenizin sizi o anda hangi dondurma dükkanına götürdüğünü bilmiyoruz.

EBEVEYNLERİMİZ BELİRLİ OLAYLARI HATIRLAMA ŞEKLİMİZİ CİDDİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİYOR

Başka bir araştırma, ebeveynlerimizin çocukluğumuzun anlatısını değiştirebildiğini gösteriyor. Bir düşünün, bir anıyı hatırladığımızda daha iyi tutmaya meyilliyiz, dolayısıyla ebeveynlerimizin önemli gördüğü olayları hatırlarız. Aynı çalışma, çocukların aynı olayı anneleri yerine babalarıyla tartıştıktan sonra farklı şekilde hatırladıklarını ortaya çıkardı. Çocuklar etkilenebilir, bu yüzden sadece güzel anıları tutmalarına ve onları doğru algılamalarına yardımcı olmak çok önemlidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı 58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı
Nişanlısını öldürdükten sonra 'zamanda yolculuğu' araştırmışNişanlısını öldürdükten sonra 'zamanda yolculuğu' araştırmış
Mübarek Mevlid kandili için mesajlarMübarek Mevlid kandili için mesajlar
En Çok Okunan Haberler
Yine rahat durmadı! Yeni yaşını böyle kutladı
Yine rahat durmadı! Yeni yaşını böyle kutladı
Üniversite öğrencisi Seda'dan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Üniversite öğrencisi Seda'dan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
Tepki çeken sözler: Cahil halk...
Tepki çeken sözler: Cahil halk...
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Lüks aracını benzin döküp yakan Rus fenomen bir de mangal yaptı
Lüks aracını benzin döküp yakan Rus fenomen bir de mangal yaptı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!
Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!
Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...
Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...
Yer çekimine adeta meydan okudu
Yer çekimine adeta meydan okudu
Diğer Haberler
Rusya’da 29 kız çocuğunun cesetlerini mumyalayan tarihçi mahkemeye çıktı
29 kız çocuğunun cesetlerini mumyalayan tarihçi mahkemeye çıktı
Nişanlısını öldürdükten sonra 'zamanda yolculuğu' araştırmış
Nişanlısını öldürdükten sonra 'zamanda yolculuğu' araştırmış
ABD'de bir psikolog 7 yaşındaki ikizlerini ve kendisini öldürdü
ABD'de bir psikolog 7 yaşındaki ikizlerini ve kendisini öldürdü
Bir doktor Alaaddin'in sihir lambasını 'ciniyle birlikte' satın aldı
Bir doktor Alaaddin'in sihir lambasını 'ciniyle birlikte' satın aldı
10 kentrilyon dolarlık göktaşı mercek altına alınacak
10 kentrilyon dolarlık göktaşı mercek altına alınacak
Metroda "neden sarılıyorsun" kavgası kamerada
Şoke eden anlar! 'Neden sarılıyorsun'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.