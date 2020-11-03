4 yaşından önce başımıza gelen olayları neden hatırlayamıyoruz?

Çocukluk amnezisi aynı zamanda bebeklik amnezisi yani unutkanlık olarak da bilinir. Yetişkinlerin 2-4 yaşına kadar olan dönemde olaysal belleklerinde bulunan belirli anılarının zamanını, mekânını, yaşadığı duyguyu ve kimle, nasıl, nerede olduğunu hatırlayamamalarıdır.

ANILARIMIZ KONUŞMA BECERİLERİMİZLE YAKINDAN BAĞLANTILIDIR

Bebek anılarımızı neden unuttuğumuza dair teorilerden biri o sırada sözlü olarak iletişim kuramadığımızdır. Bir anıyı geri aldığımızda kelimeleri kullanırız ve onu dil gerektiren birçok ayrıntıyla açıklayabiliriz. Bebeklerin çoğu 2 yaşından önce konuşmaya başlamadığından uyumlu bir hafıza oluşturamazlar.

BEYİN GELİŞİMİMİZ ÇOK BÜYÜK BİR ROL OYNAR

Büyüdükçe beyinlerimiz çok fazla yük kaldırıyor, bu nedenle bir çalışma, beyin çok sayıda yeni hücre yetiştirmekle meşgulken, aksi takdirde uzun vadeli olacak anıları saklamadıkları sonucuna vardı. Ayrıca, olaysal hafızamız henüz devreye girmediğinden, 3-4 yaşından önceki günlük olayları fiziksel olarak bile hatırlayamıyoruz. Bu nedenle, sık sık hangi parka gittiğiniz gibi soyut anılara sahip olabilmekteyiz, ancak annenizin sizi o anda hangi dondurma dükkanına götürdüğünü bilmiyoruz.